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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Volkan Bayarslan Maç Saati 27 Nisan 19:00
45+3'
1 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Beşiktaş
Beşiktaş
Michy Batshuayi 30'
25' Al-Musrati

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    30'
    Gooolll | Fenerbahçe

    GOL! Michy Batshuayi Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.

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    30'
    Asist | Fenerbahçe

    Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.

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    25'
    Kırmızı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Al-Musrati kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.

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    19'
    Oyuna Girme | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İsmail Yüksek çıkıyor ve yerine Rade Krunic oyuna giriyor.

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    8'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Necip Uysal, sarı kart görüyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Fenerbahçe Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
5
1
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
1
4
Korner
3
0
Faul
6
8
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
1

Fenerbahçe Beşiktaş Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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