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Fenerbahçe - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
GOL! Michy Batshuayi Fenerbahçe takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Dusan Tadic.
Beşiktaş takımında Al-Musrati kırmızı kart ile cezalandırılıyor ve takımını eksik bırakıyor.
Fenerbahçe takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. İsmail Yüksek çıkıyor ve yerine Rade Krunic oyuna giriyor.
Beşiktaş takımında Necip Uysal, sarı kart görüyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.