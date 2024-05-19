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Stadyum RAMS Park Hakem Arda Kardeşler Maç Saati 19 Mayıs 19:00
16'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    7'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    5'
    Sarı Kart | Galatasaray

    Galatasaray takımında Dries Mertens, sarı kart görüyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ferdi Kadıoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

Galatasaray Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
5
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
2
2
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Fenerbahçe Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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