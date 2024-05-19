Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Galatasaray - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Galatasaray takımında Dries Mertens, sarı kart görüyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.
Ferdi Kadıoğlu, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.