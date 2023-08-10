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Yukatel Adana Demirspor - NK Osijek Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
NK Osijek takımından Ramon Mierez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Jovan Manev şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ramon Mierez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Oleksandr Drambaev şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Emre Akbaba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Babajide Akintola tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Ofsayt bayrağı Babajide Akintola için kalkıyor
Ofsayt bayrağı Ramon Mierez için kalkıyor
Cherif Ndiaye için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Younes Belhanda şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Yusuf Sarı ile Yukatel Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Babajide Akintola çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Jonas Svensson takımını öne geçiren golü atıyor.
Yusuf Sarı, gol pasını veren isim.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.