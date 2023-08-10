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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Goga Kikacheishvili Maç Saati 10 Ağustos 21:00
İYS
İY: 2 - 0
2 0
Yukatel Adana Demirspor
Yukatel Adana Demirspor
NK Osijek
NK Osijek
Jonas Svensson 3' Yusuf Sarı 16'

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Adana Demirspor - NK Osijek Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yusuf Sarı şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | NK Osijek

    NK Osijek takımından Ramon Mierez şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    44'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Jovan Manev şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    38'
    Engellenen Şut | NK Osijek

    Ramon Mierez tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    38'
    İsabetsiz Şut | NK Osijek

    Oleksandr Drambaev şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Emre Akbaba şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    28'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Babajide Akintola tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    27'
    Ofsayt | Yukatel Adana Demirspor

    Ofsayt bayrağı Babajide Akintola için kalkıyor

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    25'
    Ofsayt | NK Osijek

    Ofsayt bayrağı Ramon Mierez için kalkıyor

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    25'
    Ofsayt | Yukatel Adana Demirspor

    Cherif Ndiaye için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Younes Belhanda şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Gooolll | Yukatel Adana Demirspor

    GOL! Yusuf Sarı ile Yukatel Adana Demirspor farkı 2'ye çıkarıyor.

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    10'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Babajide Akintola çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    3'
    Gooolll | Yukatel Adana Demirspor

    GOL! Jonas Svensson takımını öne geçiren golü atıyor.

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    3'
    Asist | Yukatel Adana Demirspor

    Yusuf Sarı, gol pasını veren isim.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Yukatel Adana Demirspor NK Osijek Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor
0 0 %
NK Osijek NK Osijek
İsabetli Şut
4
0
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
0
2
Korner
0
0
Faul
4
8
Ofsayt
2
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Adana Demirspor NK Osijek Maç Kadroları

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör:

NK Osijek NK Osijek İlk 11

Teknik Direktör:

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor Yedekler

NK Osijek NK Osijek Yedekler

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