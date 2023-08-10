Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Neftçi Bakü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımından Valentin Rosier Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.
Neftçi Bakü takımında Azer Salahli topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.
Salih Uçan, gol pasını veren isim.
GOL! Vincent Aboubakar Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Salih Uçan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Orta yuvarlağa yakın bir noktada Neftçi Bakü takımında Jaber Ataa faul yapıyor.
Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.
Farid Yusifli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Mert Günok kullanacak.
Andre Shinyashiki - Omar Colley mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.
Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.
Neftçi Bakü takımında Emin Mahmudov faul yapıyor.
Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Neftçi Bakü, Ismayil Zulfugarli ile serbest vuruş kullanacak.
Beşiktaş takımında Gedson Fernandes faul yapıyor.
Beşiktaş takımından Omar Colley şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.
Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.