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Stadyum Bakcell Arena Hakem Lukas Fahndrich Maç Saati 10 Ağustos 20:00
20'
0 1
Neftçi Bakü
Neftçi Bakü
Beşiktaş
Beşiktaş
14' Vincent Aboubakar

Canlı Maç Anlatımı Neftçi Bakü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    18'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier Rakip yarı alanın ortalarından ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    15'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Amir Hadziahmetovic geçiyor.

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    15'
    Elle Oynama | Neftçi Bakü

    Neftçi Bakü takımında Azer Salahli topu eliyle oynadığından hakemi oyunu durduruyor.

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    14'
    Asist | Beşiktaş

    Salih Uçan, gol pasını veren isim.

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    14'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Vincent Aboubakar Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

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    12'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    12'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Salih Uçan ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    11'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    10'
    Faul | Neftçi Bakü

    Orta yuvarlağa yakın bir noktada Neftçi Bakü takımında Jaber Ataa faul yapıyor.

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    10'
    Frikik | Beşiktaş

    Beşiktaş takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Gedson Fernandes geçiyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Neftçi Bakü

    Farid Yusifli ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Frikik | Beşiktaş

    Rakip ceza sahasının ceza sahası ön çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Mert Günok kullanacak.

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    7'
    Faul | Neftçi Bakü

    Andre Shinyashiki - Omar Colley mücadelesinde hakem, ceza sahasının hemen önündeki bir noktada Beşiktaş lehine faul kararı veriyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic rakip yarı alanın ortalarından ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    6'
    Frikik | Beşiktaş

    Yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada kazanılan serbest vuruşu Beşiktaş adına Amir Hadziahmetovic kullanacak.

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    6'
    Faul | Neftçi Bakü

    Neftçi Bakü takımında Emin Mahmudov faul yapıyor.

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    5'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Ceza sahası içinde sağ çaprazdan Valentin Rosier ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Frikik | Neftçi Bakü

    Neftçi Bakü, Ismayil Zulfugarli ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Faul | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Gedson Fernandes faul yapıyor.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Omar Colley şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Beşiktaş

    Amir Hadziahmetovic ile Beşiktaş takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Valentin Rosier sağ korner direğine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Neftçi Bakü Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Neftçi Bakü Neftçi Bakü
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
2
Faul
4
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Neftçi Bakü Beşiktaş Maç Kadroları

Neftçi Bakü Neftçi Bakü İlk 11

Teknik Direktör:

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör:

Neftçi Bakü Neftçi Bakü Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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