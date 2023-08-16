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Manchester City - Sevilla Canlı Maç Anlatımı
Manchester City takımından Manuel Akanji şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Manchester City takımından Kyle Walker çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester City takımından Rodri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Phil Foden tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Sevilla takımında Loic Bade hakem Francois Letexier tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sevilla takımından Erik Lamela tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Golün asistini yapan isim Marcos Acuna.
GOL! Youssef En-Nesyri Sevilla takımını öne geçiren golü atıyor.
Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.
Youssef En-Nesyri ofsayta yakalanıyor.
Manchester City takımından Josko Gvardiol tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ofsayt bayrağı Oliver Torres için kalkıyor
Manchester City takımından Rodri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sevilla takımından Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem Francois Letexier yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Lucas Ocampos için kaldırdı.
Erik Lamela şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.