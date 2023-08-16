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Stadyum Hakem Maç Saati 16 Ağustos 22:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Manchester City
Manchester City
Sevilla
Sevilla
25' Youssef En-Nesyri

Canlı Maç Anlatımı Manchester City - Sevilla Canlı Maç Anlatımı

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    44'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Manuel Akanji şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    42'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Kyle Walker çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    38'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    37'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Rodri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    37'
    Korner | Manchester City

    Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    35'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Phil Foden tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    33'
    Sarı Kart | Sevilla

    Sevilla takımında Loic Bade hakem Francois Letexier tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | Sevilla

    Sevilla takımından Erik Lamela tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    25'
    Asist | Sevilla

    Golün asistini yapan isim Marcos Acuna.

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    25'
    Gooolll | Sevilla

    GOL! Youssef En-Nesyri Sevilla takımını öne geçiren golü atıyor.

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    18'
    Korner | Manchester City

    Jack Grealish ile Manchester City takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    15'
    Ofsayt | Sevilla

    Youssef En-Nesyri ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Josko Gvardiol tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Ofsayt | Sevilla

    Ofsayt bayrağı Oliver Torres için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Manchester City

    Manchester City takımından Rodri çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Manchester City

    Manchester City, Phil Foden ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Sevilla

    Sevilla takımından Youssef En-Nesyri tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Ofsayt | Sevilla

    Hakem Francois Letexier yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Lucas Ocampos için kaldırdı.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Sevilla

    Erik Lamela şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Manchester City Sevilla Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester City Manchester City
0 0 %
Sevilla Sevilla
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
1
3
Kurtarış
0
3
Korner
4
0
Faul
1
9
Ofsayt
0
3
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Manchester City Sevilla Maç Kadroları

Manchester City Manchester City İlk 11

Teknik Direktör:

Sevilla Sevilla İlk 11

Teknik Direktör:

Manchester City Manchester City Yedekler

Sevilla Sevilla Yedekler

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