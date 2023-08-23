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Molde - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Molde takımından Emil Breivik şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
Molde takımında Emil Breivik faul yapıyor.
Molde takımından Kristoffer Haugen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.
Sacha Boey, Erling Knudtzon tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.
Molde takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Ellingsen.
Galatasaray takımında Sergio Oliveira faul yapıyor.
Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.
Molde takımında Ola Brynhildsen faul yapıyor.
Magnus Eikrem ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Molde, Magnus Eikrem ile köşe vuruşu kullanıyor.
Magnus Eikrem tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Kristoffer Haugen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Magnus Eikrem ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Golün asistini yapan isim Kristian Eriksen.
Molde, Kristian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Martin Ellingsen takımını öne geçiren golü atıyor.
Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Molde takımından Magnus Eikrem şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Galatasaray takımından Angelino ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Mauro Icardi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Magnus Eikrem şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkerim Bardakcı.
Dries Mertens, Sivert Mannsverk tarafından faule maruz kalıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Molde takımında Martin Ellingsen faul yapıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sacha Boey.