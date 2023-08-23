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Stadyum Aker Hakem Anthony Taylor Maç Saati 23 Ağustos 22:00
22'
1 0
Molde
Molde
Galatasaray
Galatasaray
Martin Ellingsen 8'

Canlı Maç Anlatımı Molde - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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    20'
    İsabetsiz Şut | Molde

    Molde takımından Emil Breivik şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    19'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.

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    19'
    Faul | Molde

    Molde takımında Emil Breivik faul yapıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Molde

    Molde takımından Kristoffer Haugen ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    16'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Fernando Muslera ile serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Faul | Molde

    Sacha Boey, Erling Knudtzon tarafından faulle durdurulduğu için Galatasaray serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    Frikik | Molde

    Molde takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Martin Ellingsen.

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    16'
    Faul | Galatasaray

    Galatasaray takımında Sergio Oliveira faul yapıyor.

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    14'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Fernando Muslera geçiyor.

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    14'
    Faul | Molde

    Molde takımında Ola Brynhildsen faul yapıyor.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Molde

    Magnus Eikrem ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    13'
    Korner | Molde

    Molde, Magnus Eikrem ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    13'
    İsabetli Şut | Molde

    Magnus Eikrem tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    10'
    İsabetsiz Orta | Molde

    Kristoffer Haugen ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    9'
    İsabetsiz Orta | Molde

    Magnus Eikrem ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    8'
    Asist | Molde

    Golün asistini yapan isim Kristian Eriksen.

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    8'
    Korner | Molde

    Molde, Kristian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Gooolll | Molde

    GOL! Martin Ellingsen takımını öne geçiren golü atıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    7'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Molde

    Molde takımından Magnus Eikrem şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Angelino ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    3'
    Ofsayt | Galatasaray

    Mauro Icardi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Molde

    Magnus Eikrem şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Abdülkerim Bardakcı.

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    2'
    Faul | Molde

    Dries Mertens, Sivert Mannsverk tarafından faule maruz kalıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    Faul | Molde

    Molde takımında Martin Ellingsen faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Sacha Boey.

Molde Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Molde Molde
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
1
Korner
2
1
Faul
5
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Molde Galatasaray Maç Kadroları

Molde Molde İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

Molde Molde Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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