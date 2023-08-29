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Galatasaray - Molde Canlı Maç Anlatımı
Ola Brynhildsen için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Molde takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erling Knudtzon çıkıyor ve yerine Mathias Lövik oyuna giriyor.
Molde takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Markus Kaasa çıkıyor ve yerine Eirik Hestad oyuna giriyor.
Molde, Magnus Eikrem ile köşe vuruşu kullanıyor.
GOL! Mauro Icardi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Molde takımında Martin Ellingsen, sarı kart görüyor.
Molde takımından Martin Ellingsen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Molde takımından Ola Brynhildsen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Magnus Eikrem şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.