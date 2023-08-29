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Stadyum Rams Park Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 29 Ağustos 22:00
29'
1 0
Galatasaray
Galatasaray
Molde
Molde
Mauro Icardi (P) 7'

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - Molde Canlı Maç Anlatımı

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    23'
    Ofsayt | Molde

    Ola Brynhildsen için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    22'
    Oyuna Girme | Molde

    Molde takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Erling Knudtzon çıkıyor ve yerine Mathias Lövik oyuna giriyor.

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    21'
    Oyuna Girme | Molde

    Molde takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Markus Kaasa çıkıyor ve yerine Eirik Hestad oyuna giriyor.

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    14'
    Korner | Molde

    Molde, Magnus Eikrem ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    Penaltı Golü | Galatasaray

    GOL! Mauro Icardi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    5'
    Sarı Kart | Molde

    Molde takımında Martin Ellingsen, sarı kart görüyor.

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    3'
    İsabetsiz Şut | Molde

    Molde takımından Martin Ellingsen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Molde

    Molde takımından Ola Brynhildsen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetsiz Şut | Molde

    Magnus Eikrem şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

Galatasaray Molde Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
Molde Molde
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
3
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
1
8
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray Molde Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

Molde Molde İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray Yedekler

Molde Molde Yedekler

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