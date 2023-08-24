SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Cegeka Arena Hakem Antonio Nobre Maç Saati 24 Ağustos 21:00
24'
0 0
KRC Genk
KRC Genk
Yukatel Adana Demirspor
Yukatel Adana Demirspor

Canlı Maç Anlatımı KRC Genk - Yukatel Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | KRC Genk

    KRC Genk takımında Mark McKenzie, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Sarı Kart | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımında Andreaw Gravillon hakem Antonio Nobre tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | KRC Genk

    Yira Sor tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | KRC Genk

    KRC Genk, Patrik Hrosovsky ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Emre Akbaba şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | KRC Genk

    Alieu Fadera tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | KRC Genk

    KRC Genk takımından Joris Kayembe çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | KRC Genk

    KRC Genk, Alieu Fadera ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Cherif Ndiaye şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

KRC Genk Yukatel Adana Demirspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
KRC Genk KRC Genk
0 0 %
Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor
İsabetli Şut
0
2
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
2
0
Korner
2
0
Faul
3
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

KRC Genk Yukatel Adana Demirspor Maç Kadroları

KRC Genk KRC Genk İlk 11

Teknik Direktör:

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör:

KRC Genk KRC Genk Yedekler

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor Yedekler

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.