Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
KRC Genk - Yukatel Adana Demirspor Canlı Maç Anlatımı
Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
KRC Genk takımında Mark McKenzie, sarı kart görüyor.
Yukatel Adana Demirspor takımında Andreaw Gravillon hakem Antonio Nobre tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Yira Sor tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
KRC Genk, Patrik Hrosovsky ile köşe vuruşu kullanıyor.
Emre Akbaba şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Alieu Fadera tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
KRC Genk takımından Joris Kayembe çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
KRC Genk, Alieu Fadera ile köşe vuruşu kullanıyor.
Cherif Ndiaye şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.