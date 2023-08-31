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Yukatel Adana Demirspor - KRC Genk Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.
Cherif Ndiaye penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.
KRC Genk takımından Matias Galarza tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bilal El Khannouss ile KRC Genk takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Adana Demirspor takımından Emre Akbaba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ofsayt bayrağı Alieu Fadera için kalkıyor
Yusuf Erdoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ofsayt bayrağı Yusuf Erdoğan için kalkıyor
Yusuf Sarı ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
KRC Genk takımından Bilal El Khannouss şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Alieu Fadera için kalkıyor
Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Erdoğan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Bilal El Khannouss ile KRC Genk takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yira Sor şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Yira Sor tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
KRC Genk takımında Alieu Fadera hakem Jose Montero tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Cherif Ndiaye için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Bilal El Khannouss ile KRC Genk takımı köşe vuruşu kullanacak.
Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
KRC Genk takımından Patrik Hrosovsky tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Yusuf Sarı ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Yukatel Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.