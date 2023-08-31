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Stadyum Yeni Adana Stadyumu Hakem Jose Montero Maç Saati 31 Ağustos 21:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Yukatel Adana Demirspor
Yukatel Adana Demirspor
KRC Genk
KRC Genk
Cherif Ndiaye 45'

Canlı Maç Anlatımı Yukatel Adana Demirspor - KRC Genk Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    Gooolll | Yukatel Adana Demirspor

    GOL! Cherif Ndiaye takımını öne geçiren golü atıyor.

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    45'
    Penaltı Kaçtı | Yukatel Adana Demirspor

    Cherif Ndiaye penaltı vuruşundan yararlanamayan isim.

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    45'
    İsabetsiz Şut | KRC Genk

    KRC Genk takımından Matias Galarza tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    45'
    Korner | KRC Genk

    Bilal El Khannouss ile KRC Genk takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Emre Akbaba çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    45'
    Korner | Yukatel Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    40'
    Ofsayt | KRC Genk

    Ofsayt bayrağı Alieu Fadera için kalkıyor

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    40'
    Ofsayt | Yukatel Adana Demirspor

    Yusuf Erdoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    39'
    Ofsayt | Yukatel Adana Demirspor

    Ofsayt bayrağı Yusuf Erdoğan için kalkıyor

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    37'
    Korner | Yukatel Adana Demirspor

    Yusuf Sarı ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    35'
    İsabetsiz Şut | KRC Genk

    KRC Genk takımından Bilal El Khannouss şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    34'
    Ofsayt | KRC Genk

    Ofsayt bayrağı Alieu Fadera için kalkıyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Erdoğan tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Emre Akbaba tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Korner | KRC Genk

    Bilal El Khannouss ile KRC Genk takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | KRC Genk

    Yira Sor şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor, Younes Belhanda ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    27'
    Engellenen Şut | KRC Genk

    Yira Sor tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | KRC Genk

    KRC Genk takımında Alieu Fadera hakem Jose Montero tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Ofsayt | Yukatel Adana Demirspor

    Cherif Ndiaye için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | KRC Genk

    Bilal El Khannouss ile KRC Genk takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Yukatel Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | KRC Genk

    KRC Genk takımından Patrik Hrosovsky tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Yukatel Adana Demirspor

    Yusuf Sarı ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Kevin Rodrigues şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Yukatel Adana Demirspor

    Yukatel Adana Demirspor takımından Yusuf Sarı tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Yukatel Adana Demirspor

    Younes Belhanda ile Yukatel Adana Demirspor takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Yukatel Adana Demirspor KRC Genk Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor
0 0 %
KRC Genk KRC Genk
İsabetli Şut
4
0
İsabetsiz Şut
3
4
Kurtarış
0
3
Korner
8
3
Faul
3
7
Ofsayt
3
2
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Yukatel Adana Demirspor KRC Genk Maç Kadroları

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor İlk 11

Teknik Direktör:

KRC Genk KRC Genk İlk 11

Teknik Direktör:

Yukatel Adana Demirspor Yukatel Adana Demirspor Yedekler

KRC Genk KRC Genk Yedekler

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