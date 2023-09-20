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Galatasaray - FC Copenhagen Canlı Maç Anlatımı
Lucas Torreira tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Galatasaray adına şanssız an Kerem Aktürkoğlu tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor
Diogo Goncalves ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
FC Copenhagen takımından Diogo Goncalves ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
FC Copenhagen takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Diogo Goncalves.
Dries Mertens - Birger Meling mücadelesinde hakem, FC Copenhagen lehine faul kararı veriyor.
FC Copenhagen takımından Diogo Goncalves ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Diogo Goncalves ile FC Copenhagen takımı köşe vuruşu kullanacak.
FC Copenhagen takımından Elias Achouri şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
FC Copenhagen takımından Mohamed Elyounoussi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakim Ziyech ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakim Ziyech tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
FC Copenhagen takımında Mohamed Elyounoussi faul yapıyor.
Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Torreira.
Victor Nelsson, Jordan Larsson tarafından faule maruz kalıyor.
Kerem Aktürkoğlu ofsayta yakalanıyor.
FC Copenhagen takımında Lukas Lerager hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Kerem Aktürkoğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Galatasaray takımından Kerem Demirbay ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mauro Icardi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Elias Jelert ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.
Dries Mertens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.
Mauro Icardi için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.