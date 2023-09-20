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Stadyum Hakem Maç Saati 20 Eylül 19:45
25'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
FC Copenhagen
FC Copenhagen

Canlı Maç Anlatımı Galatasaray - FC Copenhagen Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Lucas Torreira tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    24'
    Direk | Galatasaray

    Galatasaray adına şanssız an Kerem Aktürkoğlu tarafından yapılan vuruş direkten dönüyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | FC Copenhagen

    Diogo Goncalves ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Orta | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımından Diogo Goncalves ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Frikik | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Diogo Goncalves.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Faul | Galatasaray

    Dries Mertens - Birger Meling mücadelesinde hakem, FC Copenhagen lehine faul kararı veriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Orta | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımından Diogo Goncalves ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    20'
    Korner | FC Copenhagen

    Diogo Goncalves ile FC Copenhagen takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    Engellenen Şut | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımından Elias Achouri şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    19'
    Engellenen Şut | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımından Mohamed Elyounoussi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    17'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Hakim Ziyech ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    16'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray, Abdülkerim Bardakcı ile serbest vuruş kullanacak.

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    16'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Hakim Ziyech tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Faul | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında Mohamed Elyounoussi faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Frikik | Galatasaray

    Galatasaray takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lucas Torreira.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Faul | FC Copenhagen

    Victor Nelsson, Jordan Larsson tarafından faule maruz kalıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Ofsayt | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ofsayta yakalanıyor.

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    12'
    Sarı Kart | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında Lukas Lerager hakem Georgi Kabakov tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    9'
    İsabetsiz Şut | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Demirbay ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Galatasaray

    Mauro Icardi tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Orta | FC Copenhagen

    Elias Jelert ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Galatasaray

    Kerem Aktürkoğlu ile Galatasaray takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Dries Mertens ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Korner | Galatasaray

    Galatasaray, Dries Mertens ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Ofsayt | Galatasaray

    Mauro Icardi için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Orta | Galatasaray

    Galatasaray takımından Kerem Aktürkoğlu ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Galatasaray FC Copenhagen Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Galatasaray Galatasaray
0 0 %
FC Copenhagen FC Copenhagen
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
3
2
Kurtarış
0
3
Korner
3
1
Faul
1
2
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Galatasaray FC Copenhagen Maç Kadroları

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör:

FC Copenhagen FC Copenhagen İlk 11

Teknik Direktör:

Galatasaray Galatasaray Yedekler

FC Copenhagen FC Copenhagen Yedekler

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