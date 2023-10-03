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Manchester United - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.
Manchester United takımından Bruno Fernandes şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.