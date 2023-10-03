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Stadyum Old Trafford Hakem Ivan Kruzliak Maç Saati 03 Ekim 22:00
11'
0 0
Manchester United
Manchester United
Galatasaray
Galatasaray

Canlı Maç Anlatımı Manchester United - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Manchester United

    Manchester United, Bruno Fernandes ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetsiz Şut | Manchester United

    Manchester United takımından Bruno Fernandes şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Manchester United Galatasaray Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Manchester United Manchester United
0 0 %
Galatasaray Galatasaray
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Manchester United Galatasaray Maç Kadroları

Manchester United Manchester United İlk 11

Teknik Direktör: Erik ten Hag

Galatasaray Galatasaray İlk 11

Teknik Direktör: Okan Buruk

Manchester United Manchester United Yedekler

Galatasaray Galatasaray Yedekler

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