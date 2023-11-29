Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Bayern Münih - FC Copenhagen Canlı Maç Anlatımı
Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Bayern Münih: 0 - FC Copenhagen: 0
FC Copenhagen takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diogo Goncalves çıkıyor ve yerine Oscar Höjlund oyuna giriyor.
Mohamed Elyounoussi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
FC Copenhagen takımından Rasmus Falk çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
FC Copenhagen, Diogo Goncalves ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Alphonso Davies oyundan çıkarken Frans Kratzig oyuna giren isim.
Thomas Müller şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bayern Münih takımından Dayot Upamecano tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bayern Münih takımında Sven Ulreich, sarı kart görüyor.
Leroy Sane şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
FC Copenhagen takımında oyuncu değişikliği; Nicolai Boilesen oyundan çıkarken Peter Ankersen oyuna giren isim.
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
FC Copenhagen, Diogo Goncalves ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mathys Tel çıkıyor ve yerine Serge Gnabry oyuna giriyor.
Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Raphael Guerreiro çıkıyor ve yerine Aleksandar Pavlovic oyuna giriyor.
Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kingsley Coman çıkıyor ve yerine Leroy Sane oyuna giriyor.
Bayern Münih takımından Mathys Tel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
FC Copenhagen takımında oyuncu değişikliği; Viktor Claesson oyundan çıkarken Orri Oskarsson oyuna giren isim.
FC Copenhagen takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Roony Bardagji çıkıyor ve yerine Elias Achouri oyuna giriyor.
FC Copenhagen takımında Rasmus Falk, sarı kart görüyor.
Diogo Goncalves şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Thomas Müller için kalkıyor
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Hakem Stephanie Frappart yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Dayot Upamecano için kaldırdı.
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
Roony Bardagji şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
FC Copenhagen takımında Diogo Goncalves hakem Stephanie Frappart tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bayern Münih takımından Mathys Tel şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Raphael Guerreiro şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bayern Münih takımından Mathys Tel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Denis Vavro şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.