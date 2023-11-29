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Stadyum Allianz Arena Hakem Stephanie Frappart Maç Saati 29 Kasım 23:00
MS
İY: 0 - 0
0 0
Bayern Münih
Bayern Münih
FC Copenhagen
FC Copenhagen

Canlı Maç Anlatımı Bayern Münih - FC Copenhagen Canlı Maç Anlatımı

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    90'

    Karşılaşma sona eriyor. Maçın sonucu: Bayern Münih: 0 - FC Copenhagen: 0

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    90'
    Oyuna Girme | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Diogo Goncalves çıkıyor ve yerine Oscar Höjlund oyuna giriyor.

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    87'
    Engellenen Şut | FC Copenhagen

    Mohamed Elyounoussi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    87'
    Engellenen Şut | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımından Rasmus Falk çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    87'
    Korner | FC Copenhagen

    FC Copenhagen, Diogo Goncalves ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    86'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında oyuncu değişikliği; Alphonso Davies oyundan çıkarken Frans Kratzig oyuna giren isim.

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    84'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Thomas Müller şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    80'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımından Dayot Upamecano tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    80'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    73'
    Sarı Kart | Bayern Münih

    Bayern Münih takımında Sven Ulreich, sarı kart görüyor.

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    72'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Leroy Sane şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    71'
    Oyuna Girme | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında oyuncu değişikliği; Nicolai Boilesen oyundan çıkarken Peter Ankersen oyuna giren isim.

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    68'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    67'
    Korner | FC Copenhagen

    FC Copenhagen, Diogo Goncalves ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    64'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mathys Tel çıkıyor ve yerine Serge Gnabry oyuna giriyor.

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    64'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Raphael Guerreiro çıkıyor ve yerine Aleksandar Pavlovic oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    64'
    Oyuna Girme | Bayern Münih

    Bayern Münih takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kingsley Coman çıkıyor ve yerine Leroy Sane oyuna giriyor.

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    62'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımından Mathys Tel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında oyuncu değişikliği; Viktor Claesson oyundan çıkarken Orri Oskarsson oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    60'
    Oyuna Girme | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Roony Bardagji çıkıyor ve yerine Elias Achouri oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    55'
    Sarı Kart | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında Rasmus Falk, sarı kart görüyor.

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    47'
    İsabetsiz Şut | FC Copenhagen

    Diogo Goncalves şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Ofsayt bayrağı Thomas Müller için kalkıyor

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    31'
    Ofsayt | Bayern Münih

    Hakem Stephanie Frappart yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Dayot Upamecano için kaldırdı.

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    31'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    27'
    İsabetsiz Şut | FC Copenhagen

    Roony Bardagji şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | FC Copenhagen

    FC Copenhagen takımında Diogo Goncalves hakem Stephanie Frappart tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımından Mathys Tel şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Raphael Guerreiro şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımından Mathys Tel tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | FC Copenhagen

    Denis Vavro şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Bayern Münih FC Copenhagen Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bayern Münih Bayern Münih
0 0 %
FC Copenhagen FC Copenhagen
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
6
3
Kurtarış
3
2
Korner
4
2
Faul
7
5
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Bayern Münih FC Copenhagen Maç Kadroları

Bayern Münih Bayern Münih İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

FC Copenhagen FC Copenhagen İlk 11

Teknik Direktör: Jacob Neestrup

Bayern Münih Bayern Münih Yedekler

FC Copenhagen FC Copenhagen Yedekler

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