Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Milan - Newcastle United Canlı Maç Anlatımı
Milan takımından Alessandro Florenzi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jacob Murphy şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Newcastle United takımında Fabian Schar hakem Jose Sanchez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sandro Tonali tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Samuel Chukwueze için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Milan takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Davide Calabria çıkıyor ve yerine Alessandro Florenzi oyuna giriyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Rafael Leao için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Jacob Murphy şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Milan takımında Davide Calabria, sarı kart görüyor.
Newcastle United takımından Anthony Gordon şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Samuel Chukwueze şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ofsayt bayrağı Olivier Giroud için kalkıyor
Milan takımından Malick Thiaw şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Milan, Rade Krunic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Milan takımından Tommaso Pobega çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Milan takımından Olivier Giroud şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Jacob Murphy için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Milan takımından Ruben Loftus-Cheek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Milan takımından Ruben Loftus-Cheek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rade Krunic ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Milan, Rade Krunic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Milan takımından Ruben Loftus-Cheek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Milan, Rade Krunic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Samuel Chukwueze için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Ofsayt bayrağı Alexander Isak için kalkıyor
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.