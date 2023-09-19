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Stadyum Hakem Maç Saati 19 Eylül 19:45
61'
İY: 0 - 0
0 0
Milan
Milan
Newcastle United
Newcastle United

Canlı Maç Anlatımı Milan - Newcastle United Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    53'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Alessandro Florenzi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    51'
    İsabetsiz Şut | Newcastle United

    Jacob Murphy şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    49'
    Sarı Kart | Newcastle United

    Newcastle United takımında Fabian Schar hakem Jose Sanchez tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    47'
    Engellenen Şut | Newcastle United

    Sandro Tonali tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    46'
    Ofsayt | Milan

    Samuel Chukwueze için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Milan

    Milan takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Davide Calabria çıkıyor ve yerine Alessandro Florenzi oyuna giriyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Ofsayt | Milan

    Rafael Leao için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    İsabetsiz Şut | Newcastle United

    Jacob Murphy şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Sarı Kart | Milan

    Milan takımında Davide Calabria, sarı kart görüyor.

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    38'
    Engellenen Şut | Newcastle United

    Newcastle United takımından Anthony Gordon şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Samuel Chukwueze şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    35'
    Ofsayt | Milan

    Ofsayt bayrağı Olivier Giroud için kalkıyor

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    35'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Malick Thiaw şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    34'
    Korner | Milan

    Milan, Rade Krunic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Engellenen Şut | Milan

    Milan takımından Tommaso Pobega çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    32'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Olivier Giroud şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Ofsayt | Newcastle United

    Jacob Murphy için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Ruben Loftus-Cheek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Ruben Loftus-Cheek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Milan

    Rade Krunic ile Milan takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Milan

    Milan, Rade Krunic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Milan

    Milan takımından Ruben Loftus-Cheek tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    14'
    Korner | Milan

    Milan, Rade Krunic ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    9'
    Ofsayt | Milan

    Samuel Chukwueze için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    3'
    Ofsayt | Newcastle United

    Ofsayt bayrağı Alexander Isak için kalkıyor

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Milan Newcastle United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Milan Milan
0 0 %
Newcastle United Newcastle United
İsabetli Şut
7
0
İsabetsiz Şut
7
2
Kurtarış
0
6
Korner
4
0
Faul
12
12
Ofsayt
4
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Milan Newcastle United Maç Kadroları

Milan Milan İlk 11

Teknik Direktör:

Newcastle United Newcastle United İlk 11

Teknik Direktör:

Milan Milan Yedekler

Newcastle United Newcastle United Yedekler

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