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Paris St Germain - Borussia Dortmund Canlı Maç Anlatımı
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Julian Brandt oyundan çıkarken Marco Reus oyuna giren isim.
Borussia Dortmund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Donyell Malen çıkıyor ve yerine Niclas Füllkrug oyuna giriyor.
Borussia Dortmund takımından Donyell Malen şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Vitinha.
GOL! Achraf Hakimi ile Paris St Germain farkı 2'ye çıkarıyor.
Borussia Dortmund takımından Julian Ryerson çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
GOL! Kylian Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
Paris St Germain takımından Kylian Mbappe tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Donyell Malen ofsayta yakalanıyor.
Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem Jesus Manzano yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Karim Adeyemi için kaldırdı.
Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
Randal Kolo-Muani tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Kylian Mbappe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Paris St Germain takımından Vitinha şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
Paris St Germain takımından Achraf Hakimi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paris St Germain, Kylian Mbappe ile köşe vuruşu kullanıyor.
Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
Paris St Germain takımından Achraf Hakimi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Borussia Dortmund takımından Emre Can tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paris St Germain takımından Vitinha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Lucas Hernandez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Paris St Germain takımından Randal Kolo-Muani şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Marcel Sabitzer oyundan çıkarken Felix Nmecha oyuna giren isim.
Mats Hummels şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Borussia Dortmund takımından Marius Wolf şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Randal Kolo-Muani için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Paris St Germain takımından Lucas Hernandez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paris St Germain takımından Achraf Hakimi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.