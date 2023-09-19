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Stadyum Hakem Maç Saati 19 Eylül 22:00
65'
İY: 0 - 0
2 0
Paris St Germain
Paris St Germain
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Kylian Mbappe (P) 49' Achraf Hakimi 58'

Canlı Maç Anlatımı Paris St Germain - Borussia Dortmund Canlı Maç Anlatımı

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    62'
    Oyuna Girme | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Julian Brandt oyundan çıkarken Marco Reus oyuna giren isim.

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    62'
    Oyuna Girme | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Donyell Malen çıkıyor ve yerine Niclas Füllkrug oyuna giriyor.

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    60'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımından Donyell Malen şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    58'
    Asist | Paris St Germain

    Golün asistini yapan isim Vitinha.

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    58'
    Gooolll | Paris St Germain

    GOL! Achraf Hakimi ile Paris St Germain farkı 2'ye çıkarıyor.

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    54'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımından Julian Ryerson çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    49'
    Penaltı Golü | Paris St Germain

    GOL! Kylian Mbappe penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

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    47'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Kylian Mbappe tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    44'
    Ofsayt | Borussia Dortmund

    Donyell Malen ofsayta yakalanıyor.

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    43'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    40'
    Korner | Paris St Germain

    Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Korner | Paris St Germain

    Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Paris St Germain

    Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Ofsayt | Borussia Dortmund

    Hakem Jesus Manzano yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Karim Adeyemi için kaldırdı.

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    33'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Randal Kolo-Muani tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Kylian Mbappe şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Paris St Germain

    Ousmane Dembele ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Vitinha şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Achraf Hakimi tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Kylian Mbappe ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Achraf Hakimi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımından Emre Can tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Vitinha tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Lucas Hernandez şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Randal Kolo-Muani şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Oyuna Girme | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımında oyuncu değişikliği; Marcel Sabitzer oyundan çıkarken Felix Nmecha oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Mats Hummels şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımından Marius Wolf şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Randal Kolo-Muani için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Lucas Hernandez tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımından Achraf Hakimi çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Paris St Germain Borussia Dortmund Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Paris St Germain Paris St Germain
0 0 %
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
İsabetli Şut
3
1
İsabetsiz Şut
6
5
Kurtarış
1
1
Korner
10
4
Faul
7
6
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Paris St Germain Borussia Dortmund Maç Kadroları

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör:

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör:

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

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