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Borussia Dortmund - Newcastle United Canlı Maç Anlatımı
Niclas Füllkrug için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Felix Nmecha tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Julian Brandt şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Newcastle United takımından Miguel Almiron tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Joelinton şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Alejandro Hernandez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Miguel Almiron için kaldırdı.
Salih Özcan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem Alejandro Hernandez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Niclas Füllkrug için kaldırdı.
Karim Adeyemi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Miguel Almiron şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Newcastle United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lewis Hall çıkıyor ve yerine Miguel Almiron oyuna giriyor.
Newcastle United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Callum Wilson çıkıyor ve yerine Anthony Gordon oyuna giriyor.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Newcastle United, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.
Marcel Sabitzer şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Kieran Trippier ile Newcastle United takımı köşe vuruşu kullanacak.
Marcel Sabitzer, gol pasını veren isim.
GOL! Niclas Füllkrug takımını öne geçiren golü atıyor.
Newcastle United, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem Alejandro Hernandez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Julian Ryerson için kaldırdı.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Newcastle United takımında Lewis Hall, sarı kart görüyor.
Borussia Dortmund takımından Julian Brandt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.