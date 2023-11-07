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Stadyum Signal Iduna Park Hakem Alejandro Jose Hernandez Maç Saati 07 Kasım 20:45
71'
İY: 1 - 0
1 0
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Newcastle United
Newcastle United
Niclas Füllkrug 26'

Canlı Maç Anlatımı Borussia Dortmund - Newcastle United Canlı Maç Anlatımı

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    63'
    Ofsayt | Borussia Dortmund

    Niclas Füllkrug için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    62'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    61'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Felix Nmecha tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    58'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Julian Brandt şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    58'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    57'
    İsabetsiz Şut | Newcastle United

    Newcastle United takımından Miguel Almiron tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    56'
    İsabetsiz Şut | Newcastle United

    Joelinton şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    54'
    Ofsayt | Newcastle United

    Hakem Alejandro Hernandez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Miguel Almiron için kaldırdı.

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    51'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Salih Özcan şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Ofsayt | Borussia Dortmund

    Hakem Alejandro Hernandez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Niclas Füllkrug için kaldırdı.

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    51'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Karim Adeyemi tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

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    50'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    49'
    İsabetsiz Şut | Newcastle United

    Miguel Almiron şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Newcastle United

    Newcastle United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lewis Hall çıkıyor ve yerine Miguel Almiron oyuna giriyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Newcastle United

    Newcastle United takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Callum Wilson çıkıyor ve yerine Anthony Gordon oyuna giriyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Korner | Newcastle United

    Newcastle United, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    36'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Marcel Sabitzer şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    32'
    Korner | Newcastle United

    Kieran Trippier ile Newcastle United takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    26'
    Asist | Borussia Dortmund

    Marcel Sabitzer, gol pasını veren isim.

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    26'
    Gooolll | Borussia Dortmund

    GOL! Niclas Füllkrug takımını öne geçiren golü atıyor.

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    22'
    Korner | Newcastle United

    Newcastle United, Kieran Trippier ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    12'
    Ofsayt | Borussia Dortmund

    Hakem Alejandro Hernandez yardımcı hakemine uyarak ofsayt bayrağını Julian Ryerson için kaldırdı.

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    11'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    9'
    Sarı Kart | Newcastle United

    Newcastle United takımında Lewis Hall, sarı kart görüyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımından Julian Brandt şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Korner | Borussia Dortmund

    Julian Brandt ile Borussia Dortmund takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Borussia Dortmund Newcastle United Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0 0 %
Newcastle United Newcastle United
İsabetli Şut
7
4
İsabetsiz Şut
4
3
Kurtarış
4
6
Korner
4
3
Faul
11
5
Ofsayt
3
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Borussia Dortmund Newcastle United Maç Kadroları

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör: Edin Terzic

Newcastle United Newcastle United İlk 11

Teknik Direktör: Eddie Howe

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

Newcastle United Newcastle United Yedekler

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