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Stadyum City Arena - Stadion Antona Malatinskeho Hakem Sascha Stegemann Maç Saati 05 Ekim 22:00
İYS
İY: 0 - 0
0 0
Spartak Trnava
Spartak Trnava
Fenerbahçe
Fenerbahçe

Canlı Maç Anlatımı Spartak Trnava - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Sarı Kart | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında Michy Batshuayi, sarı kart görüyor.

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    42'
    Ofsayt | Fenerbahçe

    Ceza sahası sağ yan çizgisinde Ryan Kent için ofsayt bayrağı kalkıyor

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    37'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    37'
    Korner | Fenerbahçe

    Miha Zajc ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    34'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Miguel Crespo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Fenerbahçe

    Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Sarı Kart | Spartak Trnava

    Spartak Trnava takımında Jan Bernat hakem Sascha Stegemann tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | Spartak Trnava

    Spartak Trnava takımı Erik Daniel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Erik Daniel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    25'
    Ofsayt | Spartak Trnava

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Erik Daniel topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    25'
    Engellenen Şut | Fenerbahçe

    Joshua King altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    23'
    Sarı Kart | Spartak Trnava

    Spartak Trnava takımında Sebastian Kosa hakem Sascha Stegemann tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    16'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Spartak Trnava

    Adrian Zeljkovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Spartak Trnava

    Spartak Trnava takımı korner kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Ryan Kent altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Bright Osayi-Samuel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Korner | Fenerbahçe

    Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Spartak Trnava Fenerbahçe Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Spartak Trnava Spartak Trnava
0 0 %
Fenerbahçe Fenerbahçe
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
6
Kurtarış
0
0
Korner
1
6
Faul
10
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
2
1
Kırmızı Kart
0
0

Spartak Trnava Fenerbahçe Maç Kadroları

Spartak Trnava Spartak Trnava İlk 11

Teknik Direktör: Michal Gasparik

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Spartak Trnava Spartak Trnava Yedekler

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

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