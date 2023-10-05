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Spartak Trnava - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımında Michy Batshuayi, sarı kart görüyor.
Ceza sahası sağ yan çizgisinde Ryan Kent için ofsayt bayrağı kalkıyor
Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Miha Zajc ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Fenerbahçe takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Miguel Crespo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Fenerbahçe, Mert Hakan Yandaş ile köşe vuruşu kullanıyor.
Michy Batshuayi altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Spartak Trnava takımında Jan Bernat hakem Sascha Stegemann tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Spartak Trnava takımı Erik Daniel ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Erik Daniel tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Erik Daniel topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Joshua King altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Spartak Trnava takımında Sebastian Kosa hakem Sascha Stegemann tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Adrian Zeljkovic altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Spartak Trnava takımı korner kullanacak.
Ryan Kent altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bright Osayi-Samuel altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Mert Hakan Yandaş ile Fenerbahçe takımı köşe vuruşu kullanacak.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.