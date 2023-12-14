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Lugano - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Zan Celar şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Renato Steffen ile Lugano takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Cenk Tosun Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Beşiktaş takımından Cenk Tosun çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Lugano, Renato Steffen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Cenk Tosun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Beşiktaş takımından Jackson Muleka tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Beşiktaş takımından Tayfur Bingöl çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Renato Steffen şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Renato Steffen ile Lugano takımı köşe vuruşu kullanacak.
Jonathan Sabbatini tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.
Zan Celar şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
Lugano takımından Albian Hajdari çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Beşiktaş takımında Jackson Muleka hakem Pawel Raczkowski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Beşiktaş takımından Salih Uçan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Yanis Cimignani ofsayta yakalanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.