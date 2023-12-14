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Stadyum Letzigrund Hakem Pawel Raczkowski Maç Saati 14 Aralık 23:00
45'
0 1
Lugano
Lugano
Beşiktaş
Beşiktaş
36' Kreshnik Hajrizi (KK)

Canlı Maç Anlatımı Lugano - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Engellenen Şut | Lugano

    Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    39'
    İsabetsiz Şut | Lugano

    Zan Celar şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Engellenen Şut | Lugano

    Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Lugano

    Renato Steffen ile Lugano takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Cenk Tosun Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cenk Tosun çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Lugano

    Lugano, Renato Steffen ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Cenk Tosun tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Jackson Muleka tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Beşiktaş

    Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Tayfur Bingöl çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Lugano

    Renato Steffen şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Lugano

    Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Lugano

    Renato Steffen ile Lugano takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Lugano

    Jonathan Sabbatini tarafından çekilen şutu, savunma araya girerek önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Lugano

    Zan Celar şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Lugano

    Lugano takımından Albian Hajdari çektiği şut savunmaya çarpıyor ve top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Lugano

    Lugano takımından Uran Bislimi şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Sarı Kart | Beşiktaş

    Beşiktaş takımında Jackson Muleka hakem Pawel Raczkowski tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Salih Uçan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Ofsayt | Lugano

    Yanis Cimignani ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Lugano Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Lugano Lugano
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
5
2
Kurtarış
1
2
Korner
3
2
Faul
3
5
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Lugano Beşiktaş Maç Kadroları

Lugano Lugano İlk 11

Teknik Direktör: Mattia Croci-Torti

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Lugano Lugano Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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