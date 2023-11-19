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Sakaryaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile aradığı golü buldu.
GOL! Ante Rebic Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.