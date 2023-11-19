SPOR

Tüm maçlar
Stadyum Yeni Sakarya Atatürk Hakem Maç Saati 19 Kasım 15:00
35'
1 2
Sakaryaspor
Sakaryaspor
Beşiktaş
Beşiktaş
Kabongo Kasongo 20'
15' Ante Rebic

Canlı Maç Anlatımı Sakaryaspor - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Gooolll | Sakaryaspor

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Sakaryaspor, Kabongo Kasongo ile aradığı golü buldu.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Gooolll | Beşiktaş

    GOL! Ante Rebic Beşiktaş takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Sakaryaspor Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Sakaryaspor Sakaryaspor
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
1
2
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Sakaryaspor Beşiktaş Maç Kadroları

Sakaryaspor Sakaryaspor İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

  • Takım kadrosu henüz açıklanmamıştır
Teknik Direktör:
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.