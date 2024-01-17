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Fenerbahçe - Adanaspor Canlı Maç Anlatımı
Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lincoln Henrique.
Fenerbahçe takımından Lincoln Henrique şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Adanaspor takımında Evren Korkmaz faul yapıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.