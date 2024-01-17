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Stadyum Ülker Stadyumu Hakem Çağdaş Altay Maç Saati 17 Ocak 21:00
4'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Adanaspor
Adanaspor

Canlı Maç Anlatımı Fenerbahçe - Adanaspor Canlı Maç Anlatımı

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    4'
    Frikik | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Lincoln Henrique.

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    4'
    İsabetsiz Şut | Fenerbahçe

    Fenerbahçe takımından Lincoln Henrique şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Faul | Adanaspor

    Adanaspor takımında Evren Korkmaz faul yapıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Fenerbahçe Adanaspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Fenerbahçe Fenerbahçe
0 0 %
Adanaspor Adanaspor
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
1
0
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
0
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Fenerbahçe Adanaspor Maç Kadroları

Fenerbahçe Fenerbahçe İlk 11

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Adanaspor Adanaspor İlk 11

Teknik Direktör: Mustafa Kaplan

Fenerbahçe Fenerbahçe Yedekler

Adanaspor Adanaspor Yedekler

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