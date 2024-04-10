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Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Kylian Mbappe
Lee Kang-In tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Joao Cancelo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Barcelona için Raphinha şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Barcelona takımı İlkay Gündoğan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan İlkay Gündoğan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Barcelona, İlkay Gündoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Raphinha ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Barcelona takımı Lamine Yamal ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Lamine Yamal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Robert Lewandowski penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İlkay Gündoğan ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.
Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Nuno Mendes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Lee Kang-In ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Paris St Germain takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ousmane Dembele
Kylian Mbappe önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Kylian Mbappe tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Marco Asensio tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Paris St Germain, Lee Kang-In ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ousmane Dembele ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan İlkay Gündoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Paris St Germain için Lee Kang-In şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Kylian Mbappe önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Paris St Germain, Lee Kang-In ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.