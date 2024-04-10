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Stadyum Parc des Princes Hakem Anthony Taylor Maç Saati 10 Nisan 22:00
31'
0 0
Paris St Germain
Paris St Germain
Barcelona
Barcelona

Canlı Maç Anlatımı Paris St Germain - Barcelona Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Rakip ceza sahasında ofsayta düşen oyuncu Kylian Mbappe

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Lee Kang-In tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Joao Cancelo rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, Raphinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Barcelona

    Barcelona için Raphinha şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Barcelona

    Barcelona takımı İlkay Gündoğan ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan İlkay Gündoğan tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Barcelona

    Barcelona, İlkay Gündoğan ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Raphinha ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Barcelona takımı Lamine Yamal ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Lamine Yamal tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Barcelona

    Robert Lewandowski penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Barcelona

    İlkay Gündoğan ile Barcelona takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Nuno Mendes tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Paris St Germain

    Lee Kang-In ile Paris St Germain takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Bu dakikada Paris St Germain takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Ousmane Dembele

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Kylian Mbappe önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Kylian Mbappe tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Marco Asensio tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Lee Kang-In ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Paris St Germain

    Ousmane Dembele ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Ofsayt | Barcelona

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada topla buluşan İlkay Gündoğan için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain için Lee Kang-In şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Kylian Mbappe önemli bir gol poziyonunu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Lee Kang-In ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Paris St Germain Barcelona Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Paris St Germain Paris St Germain
0 0 %
Barcelona Barcelona
İsabetli Şut
3
2
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
3
Korner
3
3
Faul
4
2
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Paris St Germain Barcelona Maç Kadroları

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Luis Enrique

Barcelona Barcelona İlk 11

Teknik Direktör: Xavi

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

Barcelona Barcelona Yedekler

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