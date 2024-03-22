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Macaristan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
İsmail Yüksek, ceza sahası içinde sol çaprazda Barnabas Varga tarafından faule maruz kalıyor. Türkiye maça serbest vuruş ile başlayacak.
Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Günok.
Adam Lang, Enes Ünal tarafından faule maruz kalıyor.
Macaristan, Attila Szalai ile serbest vuruş kullanacak.
Sol çaprazdan Rıdvan Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Türkiye takımından Zeki Çelik sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Macaristan, Dominik Szoboszlai ile serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında Zeki Çelik faul yapıyor.
Macaristan takımından Dominik Szoboszlai sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Milos Kerkez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
Macaristan takımında Loic Nego faul yapıyor.
Türkiye, Ozan Kabak ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.
Türkiye takımında İsmail Yüksek faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Roland Sallai.
Macaristan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Andras Schafer geçiyor.
Türkiye takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.