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Stadyum Puskás Arena Hakem Bartosz Frankowski Maç Saati 22 Mart 22:45
18'
0 0
Macaristan
Macaristan
Türkiye
Türkiye

Canlı Maç Anlatımı Macaristan - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    Faul | Macaristan

    İsmail Yüksek, ceza sahası içinde sol çaprazda Barnabas Varga tarafından faule maruz kalıyor. Türkiye maça serbest vuruş ile başlayacak.

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    15'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye takımında, kazanılan serbest vuruş için topun başına geçen isim Mert Günok.

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    14'
    Faul | Türkiye

    Adam Lang, Enes Ünal tarafından faule maruz kalıyor.

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    14'
    Frikik | Macaristan

    Macaristan, Attila Szalai ile serbest vuruş kullanacak.

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    13'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Sol çaprazdan Rıdvan Yılmaz ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Orta | Türkiye

    Türkiye takımından Zeki Çelik sağ kanatta ceza sahası yan çizgisinden ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Frikik | Macaristan

    Macaristan, Dominik Szoboszlai ile serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında Zeki Çelik faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Orta | Macaristan

    Macaristan takımından Dominik Szoboszlai sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında taç çizgisine yakın bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Orta | Macaristan

    Milos Kerkez ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Faul | Macaristan

    Macaristan takımında Loic Nego faul yapıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Frikik | Türkiye

    Türkiye, Ozan Kabak ile yarı alanının ortalarında taç çizgisine yakın bir noktada serbest vuruş kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Faul | Türkiye

    Türkiye takımında İsmail Yüksek faul yapıyor. Faul yapılan oyuncu Roland Sallai.

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    7'
    Frikik | Macaristan

    Macaristan takımının kazandığı serbest vuruş için topun başına Andras Schafer geçiyor.

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    6'
    İsabetsiz Şut | Türkiye

    Türkiye takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Orkun Kökçü tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Macaristan Türkiye Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Macaristan Macaristan
0 0 %
Türkiye Türkiye
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
0
Korner
0
0
Faul
2
3
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Macaristan Türkiye Maç Kadroları

Macaristan Macaristan İlk 11

Teknik Direktör: Marco Rossi

Türkiye Türkiye İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Montella

Macaristan Macaristan Yedekler

Türkiye Türkiye Yedekler

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