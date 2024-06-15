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Stadyum RheinEnergie Hakem Slavko Vincic Maç Saati 15 Haziran 16:00
52'
İY: 0 - 2
0 2
Macaristan
Macaristan
İsviçre
İsviçre
12' Kwadwo Duah 45' Michel Aebischer

Canlı Maç Anlatımı Macaristan - İsviçre Canlı Maç Anlatımı

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    46'
    Oyuna Girme | Macaristan

    Macaristan takımında oyuncu değişikliği; Adam Lang oyundan çıkarken Bendeguz Bolla oyuna giren isim.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor

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    45'
    Asist | İsviçre

    Golün asistini yapan isim Remo Freuler.

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    45'
    Gooolll | İsviçre

    GOL! Michel Aebischer ile İsviçre farkı 2'ye çıkarıyor.

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    40'
    İsabetli Şut | Macaristan

    Willi Orban tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    31'
    Korner | Macaristan

    Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    29'
    Engellenen Şut | İsviçre

    İsviçre takımı Fabian Schar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fabian Schar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    22'
    Engellenen Şut | İsviçre

    Bu dakikada İsviçre takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Fabian Schar

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | İsviçre

    Ruben Vargas ile İsviçre takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    20'
    İsabetli Şut | İsviçre

    İsviçre için Ruben Vargas şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    17'
    Korner | İsviçre

    İsviçre, Ricardo Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    13'
    Asist | İsviçre

    Michel Aebischer, gol pasını veren isim.

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    13'
    Gooolll | İsviçre

    GOL! Kwadwo Duah takımını öne geçiren golü atıyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Bu dakikada Macaristan takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Roland Sallai

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    5'
    Sarı Kart | İsviçre

    İsviçre takımında Silvan Widmer, sarı kart görüyor.

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    2'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Attila Szalai, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    2'
    Ofsayt | İsviçre

    Rakip ceza sahasının sol köşesinde Michel Aebischer için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Macaristan İsviçre Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Macaristan Macaristan
0 0 %
İsviçre İsviçre
İsabetli Şut
1
4
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
2
1
Korner
1
3
Faul
4
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

Macaristan İsviçre Maç Kadroları

Macaristan Macaristan İlk 11

Teknik Direktör: Marco Rossi

İsviçre İsviçre İlk 11

Teknik Direktör: Murat Yakın

Macaristan Macaristan Yedekler

İsviçre İsviçre Yedekler

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