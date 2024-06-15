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Macaristan - İsviçre Canlı Maç Anlatımı
Macaristan takımında oyuncu değişikliği; Adam Lang oyundan çıkarken Bendeguz Bolla oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-2 sonuçlanıyor
Golün asistini yapan isim Remo Freuler.
GOL! Michel Aebischer ile İsviçre farkı 2'ye çıkarıyor.
Willi Orban tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.
İsviçre takımı Fabian Schar ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Fabian Schar tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Bu dakikada İsviçre takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Fabian Schar
Ruben Vargas ile İsviçre takımı köşe vuruşu kullanacak.
İsviçre için Ruben Vargas şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İsviçre, Ricardo Rodriguez ile köşe vuruşu kullanıyor.
Michel Aebischer, gol pasını veren isim.
GOL! Kwadwo Duah takımını öne geçiren golü atıyor.
Bu dakikada Macaristan takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Roland Sallai
İsviçre takımında Silvan Widmer, sarı kart görüyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Attila Szalai, sağ çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Rakip ceza sahasının sol köşesinde Michel Aebischer için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.