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Stadyum MHPArena Hakem Danny Makkelie Maç Saati 19 Haziran 19:00
45+3'
İY: 1 - 0
1 0
Almanya
Almanya
Macaristan
Macaristan
Jamal Musiala 22'

Canlı Maç Anlatımı Almanya - Macaristan Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    Ofsayt | Macaristan

    Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Willi Orban

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    45'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    44'
    Engellenen Şut | Almanya

    Almanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jamal Musiala tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Almanya

    Florian Wirtz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    41'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Engellenen Şut | Almanya

    Bu dakikada Almanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Maximilian Mittelstadt

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    İsabetsiz Şut | Macaristan

    Bendeguz Bolla rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    29'
    Korner | Macaristan

    Dominik Szoboszlai ile Macaristan takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Macaristan

    Dominik Szoboszlai altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Sarı Kart | Almanya

    Almanya takımında Antonio Rüdiger, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Engellenen Şut | Almanya

    İlkay Gündoğan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan İlkay Gündoğan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Macaristan

    Barnabas Varga tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    26'
    İsabetli Şut | Macaristan

    Dominik Szoboszlai tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Sarı Kart | Macaristan

    Macaristan takımında Barnabas Varga, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Asist | Almanya

    İlkay Gündoğan, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Gooolll | Almanya

    GOL! Jamal Musiala Almanya takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Macaristan

    Macaristan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Roland Sallai tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Almanya

    Almanya takımı Robert Andrich ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Robert Andrich tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Almanya

    Kai Havertz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Macaristan

    Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Engellenen Şut | Macaristan

    Macaristan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Bendeguz Bolla tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Macaristan

    Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Almanya

    Kai Havertz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'
    İsabetli Şut | Macaristan

    Roland Sallai tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Almanya Macaristan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Almanya Almanya
0 0 %
Macaristan Macaristan
İsabetli Şut
3
3
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
3
2
Korner
8
3
Faul
5
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

Almanya Macaristan Maç Kadroları

Almanya Almanya İlk 11

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Macaristan Macaristan İlk 11

Teknik Direktör: Marco Rossi

Almanya Almanya Yedekler

Macaristan Macaristan Yedekler

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