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Almanya - Macaristan Canlı Maç Anlatımı
Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor. Sol taç çizgisine yakın bir bölgede ofsayta düşen oyuncu Willi Orban
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Almanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jamal Musiala tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Florian Wirtz, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Almanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Maximilian Mittelstadt
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bendeguz Bolla rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Dominik Szoboszlai ile Macaristan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Dominik Szoboszlai altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Almanya takımında Antonio Rüdiger, sarı kart görüyor.
İlkay Gündoğan önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan İlkay Gündoğan tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Barnabas Varga tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Dominik Szoboszlai tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Macaristan takımında Barnabas Varga, sarı kart görüyor.
İlkay Gündoğan, gol pasını veren isim.
GOL! Jamal Musiala Almanya takımını öne geçiren golü atıyor.
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Macaristan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Roland Sallai tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Almanya takımı Robert Andrich ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Robert Andrich tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kai Havertz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.
Macaristan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Bendeguz Bolla tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Macaristan, Dominik Szoboszlai ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kai Havertz tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Roland Sallai tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.