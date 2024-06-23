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Stadyum Deutsche Bank Park Hakem Daniele Orsato Maç Saati 23 Haziran 22:00
42'
1 0
İsviçre
İsviçre
Almanya
Almanya
Dan Ndoye 28'

Canlı Maç Anlatımı İsviçre - Almanya Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Sarı Kart | Almanya

    Almanya takımında Jonathan Tah hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    34'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    33'
    Engellenen Şut | Almanya

    Robert Andrich rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | İsviçre

    Dan Ndoye rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    28'
    Asist | İsviçre

    Golün asistini yapan isim Remo Freuler.

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    28'
    Gooolll | İsviçre

    GOL! Dan Ndoye İsviçre takımını öne geçiren golü atıyor.

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    25'
    Sarı Kart | İsviçre

    İsviçre takımında Dan Ndoye hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    21'
    Ofsayt | Almanya

    Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan İlkay Gündoğan için ofsayt bayrağını kaldırıyor.

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    13'
    Ofsayt | Almanya

    Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Kai Havertz için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    12'
    Engellenen Şut | Almanya

    Kai Havertz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    11'
    Engellenen Şut | Almanya

    İlkay Gündoğan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    4'
    Korner | İsviçre

    İsviçre, Fabian Rieder ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    3'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    3'
    İsabetli Şut | Almanya

    Almanya için Kai Havertz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İsviçre Almanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İsviçre İsviçre
0 0 %
Almanya Almanya
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
0
Korner
1
3
Faul
6
6
Ofsayt
0
2
Sarı Kart
1
1
Kırmızı Kart
0
0

İsviçre Almanya Maç Kadroları

İsviçre İsviçre İlk 11

Teknik Direktör: Murat Yakın

Almanya Almanya İlk 11

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

İsviçre İsviçre Yedekler

Almanya Almanya Yedekler

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