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İsviçre - Almanya Canlı Maç Anlatımı
Almanya takımında Jonathan Tah hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Robert Andrich rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Dan Ndoye rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Remo Freuler.
GOL! Dan Ndoye İsviçre takımını öne geçiren golü atıyor.
İsviçre takımında Dan Ndoye hakem Daniele Orsato tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Hakem sağ kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada bulunan İlkay Gündoğan için ofsayt bayrağını kaldırıyor.
Rakip sahasının sol orta kısımda bulunan Kai Havertz için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Kai Havertz altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
İlkay Gündoğan, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
İsviçre, Fabian Rieder ile köşe vuruşu kullanıyor.
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Almanya için Kai Havertz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.