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İspanya - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.
Maçın ilk yarısı 3-0 sonuçlanıyor
GOL! Daniel Carvajal tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.
Lamine Yamal, gol pasını veren isim.
Mateo Kovacic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Andrej Kramaric, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Hırvatistan takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Josko Gvardiol
Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Robin Le Normand penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hırvatistan takımı Lovro Majer ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Lovro Majer tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Hırvatistan için Marcelo Brozovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Pedri, gol pasını veren isim.
GOL! Fabian Ruiz ile İspanya farkı 2'ye çıkarıyor.
Hırvatistan için Mateo Kovacic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Golün asistini yapan isim Fabian Ruiz.
GOL! Alvaro Morata takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahasında Alvaro Morata topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ante Budimir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Lamine Yamal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Alvaro Morata tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.