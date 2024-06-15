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Stadyum Olympiastadion Hakem Michael Oliver Maç Saati 15 Haziran 19:00
53'
İY: 3 - 0
3 0
İspanya
İspanya
Hırvatistan
Hırvatistan
Alvaro Morata 29' Fabian Ruiz 32' Daniel Carvajal 45'

Canlı Maç Anlatımı İspanya - Hırvatistan Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'
    Korner | İspanya

    İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 3-0 sonuçlanıyor

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    45'
    Gooolll | İspanya

    GOL! Daniel Carvajal tabelayı 3 - 0 olarak değiştiriyor.

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    45'
    Asist | İspanya

    Lamine Yamal, gol pasını veren isim.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Mateo Kovacic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    45'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Andrej Kramaric, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    41'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Bu dakikada Hırvatistan takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Josko Gvardiol

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    36'
    Korner | İspanya

    Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    36'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Robin Le Normand penaltı noktası çevresinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    33'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Hırvatistan takımı Lovro Majer ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Lovro Majer tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    33'
    İsabetli Şut | Hırvatistan

    Hırvatistan için Marcelo Brozovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    32'
    Asist | İspanya

    Pedri, gol pasını veren isim.

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    32'
    Gooolll | İspanya

    GOL! Fabian Ruiz ile İspanya farkı 2'ye çıkarıyor.

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    30'
    İsabetli Şut | Hırvatistan

    Hırvatistan için Mateo Kovacic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    29'
    Asist | İspanya

    Golün asistini yapan isim Fabian Ruiz.

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    29'
    Gooolll | İspanya

    GOL! Alvaro Morata takımını öne geçiren golü atıyor.

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    23'
    Ofsayt | İspanya

    Ceza sahasında Alvaro Morata topla buluşuyor, ancak hakem hakem pozisyonun ofsayt olduğuna karar veriyor.

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    22'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ante Budimir, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    15'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Lamine Yamal, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    7'
    İsabetli Şut | İspanya

    Alvaro Morata tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

İspanya Hırvatistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İspanya İspanya
0 0 %
Hırvatistan Hırvatistan
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
2
5
Kurtarış
2
1
Korner
2
0
Faul
6
4
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İspanya Hırvatistan Maç Kadroları

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis De la Fuente

Hırvatistan Hırvatistan İlk 11

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

İspanya İspanya Yedekler

Hırvatistan Hırvatistan Yedekler

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