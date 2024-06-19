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Hırvatistan - Arnavutluk Canlı Maç Anlatımı
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Arnavutluk için Rey Manaj şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Jasir Asani rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Lovro Majer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Arnavutluk için Kristjan Asllani şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Rey Manaj, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Arnavutluk takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Elseid Hysaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Bruno Petkovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Marcelo Brozovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Mateo Kovacic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Elseid Hysaj rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Arnavutluk, Kristjan Asllani ile köşe vuruşu kullanıyor.
Nedim Bajrami ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Elseid Hysaj, gol pasını veren isim.
GOL! Qazim Laci takımını öne geçiren golü atıyor.
Lovro Majer ile Hırvatistan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.