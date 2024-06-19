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Stadyum Volksparkstadion Hakem Francois Letexier Maç Saati 19 Haziran 16:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Hırvatistan
Hırvatistan
Arnavutluk
Arnavutluk
11' Qazim Laci

Canlı Maç Anlatımı Hırvatistan - Arnavutluk Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetli Şut | Arnavutluk

    Arnavutluk için Rey Manaj şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Arnavutluk

    Jasir Asani rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    43'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Lovro Majer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Arnavutluk

    Arnavutluk için Kristjan Asllani şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    29'
    Engellenen Şut | Arnavutluk

    Ceza sahası içinde topla buluşan Rey Manaj, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    29'
    İsabetsiz Şut | Arnavutluk

    Arnavutluk takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Elseid Hysaj tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    26'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Bruno Petkovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Hırvatistan

    Marcelo Brozovic, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    20'
    Engellenen Şut | Hırvatistan

    Mateo Kovacic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    16'
    Engellenen Şut | Arnavutluk

    Elseid Hysaj rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Korner | Arnavutluk

    Arnavutluk, Kristjan Asllani ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Engellenen Şut | Arnavutluk

    Nedim Bajrami ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    11'
    Asist | Arnavutluk

    Elseid Hysaj, gol pasını veren isim.

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    11'
    Gooolll | Arnavutluk

    GOL! Qazim Laci takımını öne geçiren golü atıyor.

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    6'
    Korner | Hırvatistan

    Lovro Majer ile Hırvatistan takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Hırvatistan Arnavutluk Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hırvatistan Hırvatistan
0 0 %
Arnavutluk Arnavutluk
İsabetli Şut
0
3
İsabetsiz Şut
2
1
Kurtarış
2
0
Korner
1
1
Faul
11
7
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hırvatistan Arnavutluk Maç Kadroları

Hırvatistan Hırvatistan İlk 11

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

Arnavutluk Arnavutluk İlk 11

Teknik Direktör: Sylvinho

Hırvatistan Hırvatistan Yedekler

Arnavutluk Arnavutluk Yedekler

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