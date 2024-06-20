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İspanya - İtalya Canlı Maç Anlatımı
Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rodri
Rodri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.
İspanya için Fabian Ruiz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İspanya için Alvaro Morata şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
İtalya takımında Gianluigi Donnarumma, sarı kart görüyor.
Alvaro Morata, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Nico Williams altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
İspanya için Pedri şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.