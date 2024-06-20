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Stadyum Veltins-Arena Hakem Slavko Vincic Maç Saati 20 Haziran 22:00
41'
0 0
İspanya
İspanya
İtalya
İtalya

Canlı Maç Anlatımı İspanya - İtalya Canlı Maç Anlatımı

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    28'
    Engellenen Şut | İspanya

    Bu dakikada İspanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Rodri

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    27'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Rodri, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    25'
    Korner | İspanya

    İspanya, Lamine Yamal ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    25'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Fabian Ruiz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    24'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Alvaro Morata şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    15'
    Sarı Kart | İtalya

    İtalya takımında Gianluigi Donnarumma, sarı kart görüyor.

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    15'
    Engellenen Şut | İspanya

    Alvaro Morata, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    10'
    İsabetsiz Şut | İspanya

    Nico Williams altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    2'
    İsabetli Şut | İspanya

    İspanya için Pedri şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    2'
    Korner | İspanya

    Nico Williams ile İspanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

İspanya İtalya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İspanya İspanya
0 0 %
İtalya İtalya
İsabetli Şut
3
0
İsabetsiz Şut
3
0
Kurtarış
0
3
Korner
2
0
Faul
9
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
1
Kırmızı Kart
0
0

İspanya İtalya Maç Kadroları

İspanya İspanya İlk 11

Teknik Direktör: Luis De la Fuente

İtalya İtalya İlk 11

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

İspanya İspanya Yedekler

İtalya İtalya Yedekler

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