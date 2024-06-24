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Stadyum Red Bull Arena Hakem Danny Makkelie Maç Saati 24 Haziran 22:00
58'
İY: 0 - 0
1 0
Hırvatistan
Hırvatistan
İtalya
İtalya
Luka Modric 55'

Canlı Maç Anlatımı Hırvatistan - İtalya Canlı Maç Anlatımı

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    57'
    Oyuna Girme | İtalya

    İtalya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Federico Dimarco çıkıyor ve yerine Federico Chiesa oyuna giriyor.

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    55'
    Gooolll | Hırvatistan

    GOL! Luka Modric takımını öne geçiren golü atıyor.

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    55'
    İsabetli Şut | Hırvatistan

    Hırvatistan için Ante Budimir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    54'
    İsabetli Şut | Hırvatistan

    Luka Modric tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.

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    54'
    Penaltı Kaçtı | Hırvatistan

    Hırvatistan takımında Luka Modric penaltı vuruşundan yararlanamıyor.

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    52'
    Engellenen Şut | Hırvatistan

    Andrej Kramaric önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Andrej Kramaric tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Hırvatistan

    Hırvatistan takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Pasalic çıkıyor ve yerine Ante Budimir oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | İtalya

    İtalya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lorenzo Pellegrini çıkıyor ve yerine Davide Frattesi oyuna giriyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    37'
    Korner | Hırvatistan

    Luka Modric ile Hırvatistan takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    36'
    İsabetli Şut | İtalya

    Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Hırvatistan

    Luka Modric rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    27'
    Korner | İtalya

    Lorenzo Pellegrini ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | İtalya

    İtalya için Alessandro Bastoni şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    Korner | İtalya

    Federico Dimarco ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    26'
    Engellenen Şut | İtalya

    Mateo Retegui ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    24'
    Sarı Kart | Hırvatistan

    Hırvatistan takımında Luka Sucic, sarı kart görüyor.

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    23'
    Korner | İtalya

    Federico Dimarco ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    22'
    Engellenen Şut | İtalya

    Mateo Retegui altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    22'
    Korner | İtalya

    İtalya, Lorenzo Pellegrini ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | İtalya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Mateo Retegui, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    15'
    Korner | İtalya

    Federico Dimarco ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetsiz Şut | İtalya

    İtalya takımı Lorenzo Pellegrini ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    5'
    İsabetli Şut | Hırvatistan

    Luka Sucic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Hırvatistan

    Hırvatistan, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Hırvatistan İtalya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hırvatistan Hırvatistan
0 0 %
İtalya İtalya
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
2
3
Korner
2
5
Faul
6
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Hırvatistan İtalya Maç Kadroları

Hırvatistan Hırvatistan İlk 11

Teknik Direktör: Zlatko Dalic

İtalya İtalya İlk 11

Teknik Direktör: Luciano Spalletti

Hırvatistan Hırvatistan Yedekler

İtalya İtalya Yedekler

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