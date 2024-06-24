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Hırvatistan - İtalya Canlı Maç Anlatımı
İtalya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Federico Dimarco çıkıyor ve yerine Federico Chiesa oyuna giriyor.
GOL! Luka Modric takımını öne geçiren golü atıyor.
Hırvatistan için Ante Budimir şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Luka Modric tarafından çekilen şutu, kaleci kurtarıyor.
Hırvatistan takımında Luka Modric penaltı vuruşundan yararlanamıyor.
Andrej Kramaric önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında topla buluşan Andrej Kramaric tarafından çekilen şutdefansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hırvatistan takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Mario Pasalic çıkıyor ve yerine Ante Budimir oyuna giriyor.
İtalya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lorenzo Pellegrini çıkıyor ve yerine Davide Frattesi oyuna giriyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Luka Modric ile Hırvatistan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Luka Modric rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Lorenzo Pellegrini ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.
İtalya için Alessandro Bastoni şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Federico Dimarco ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mateo Retegui ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hırvatistan takımında Luka Sucic, sarı kart görüyor.
Federico Dimarco ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Mateo Retegui altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
İtalya, Lorenzo Pellegrini ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Mateo Retegui, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Federico Dimarco ile İtalya takımı köşe vuruşu kullanacak.
İtalya takımı Lorenzo Pellegrini ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Lorenzo Pellegrini tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Luka Sucic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hırvatistan, Luka Modric ile köşe vuruşu kullanıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.