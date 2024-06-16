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Stadyum MHPArena Hakem Sandro Scharer Maç Saati 16 Haziran 19:00
16'
0 0
Slovenya
Slovenya
Danimarka
Danimarka

Canlı Maç Anlatımı Slovenya - Danimarka Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    İsabetsiz Şut | Danimarka

    Danimarka takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Victor Kristiansen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    11'
    İsabetsiz Şut | Danimarka

    Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Christensen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Korner | Danimarka

    Danimarka, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    6'
    Ofsayt | Danimarka

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Jonas Wind için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Slovenya Danimarka Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Slovenya Slovenya
0 0 %
Danimarka Danimarka
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
0
Korner
0
1
Faul
2
1
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Slovenya Danimarka Maç Kadroları

Slovenya Slovenya İlk 11

Teknik Direktör: Matjaz Kek

Danimarka Danimarka İlk 11

Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

Slovenya Slovenya Yedekler

Danimarka Danimarka Yedekler

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