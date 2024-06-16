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Slovenya - Danimarka Canlı Maç Anlatımı
Danimarka takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Victor Kristiansen tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Andreas Christensen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Danimarka, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Jonas Wind için ofsayt bayrağı kalkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.