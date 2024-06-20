SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum Allianz Arena Hakem Istvan Kovacs Maç Saati 20 Haziran 16:00
61'
İY: 0 - 0
0 0
Slovenya
Slovenya
Sırbistan
Sırbistan

Canlı Maç Anlatımı Slovenya - Sırbistan Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    58'
    İsabetli Şut | Slovenya

    Benjamin Sesko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    57'
    Korner | Sırbistan

    Dusan Tadic ile Sırbistan takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    54'
    Sarı Kart | Sırbistan

    Sırbistan takımında Sasa Lukic hakem Istvan Kovacs tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    52'
    Korner | Sırbistan

    Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Engellenen Şut | Sırbistan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksandar Mitrovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    50'
    Korner | Sırbistan

    Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    İsabetli Şut | Sırbistan

    Sırbistan için Aleksandar Mitrovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Sırbistan

    Sırbistan takımında oyuncu değişikliği; Filip Mladenovic oyundan çıkarken Mijat Gacinovic oyuna giren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Sırbistan

    Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksandar Mitrovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Sırbistan

    Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Engellenen Şut | Slovenya

    Petar Stojanovic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    Korner | Slovenya

    Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    Engellenen Şut | Sırbistan

    Sasa Lukic rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    İsabetli Şut | Sırbistan

    Sırbistan için Aleksandar Mitrovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Sırbistan

    Sırbistan takımı Dusan Vlahovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Dusan Vlahovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    39'
    Engellenen Şut | Sırbistan

    Dusan Vlahovic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Slovenya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Benjamin Sesko, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    İsabetsiz Şut | Slovenya

    Timi Elsnik altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetsiz Şut | Slovenya

    Slovenya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Jan Mlakar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Sırbistan

    Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Sırbistan

    Sırbistan için Dusan Vlahovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Sarı Kart | Sırbistan

    Sırbistan takımında Filip Mladenovic, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Korner | Slovenya

    Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Engellenen Şut | Slovenya

    Timi Elsnik, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Engellenen Şut | Slovenya

    Jan Mlakar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | Slovenya

    Slovenya için Jan Mlakar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Korner | Slovenya

    Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Slovenya

    Adam Cerin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Slovenya Sırbistan Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Slovenya Slovenya
0 0 %
Sırbistan Sırbistan
İsabetli Şut
3
3
İsabetsiz Şut
3
1
Kurtarış
3
3
Korner
3
5
Faul
9
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
2
Kırmızı Kart
0
0

Slovenya Sırbistan Maç Kadroları

Slovenya Slovenya İlk 11

Teknik Direktör: Matjaz Kek

Sırbistan Sırbistan İlk 11

Teknik Direktör: Dragan Stojkovic

Slovenya Slovenya Yedekler

Sırbistan Sırbistan Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.