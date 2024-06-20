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Slovenya - Sırbistan Canlı Maç Anlatımı
Benjamin Sesko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Dusan Tadic ile Sırbistan takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sırbistan takımında Sasa Lukic hakem Istvan Kovacs tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksandar Mitrovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sırbistan için Aleksandar Mitrovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sırbistan takımında oyuncu değişikliği; Filip Mladenovic oyundan çıkarken Mijat Gacinovic oyuna giren isim.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Aleksandar Mitrovic, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Petar Stojanovic rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sasa Lukic rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Sırbistan için Aleksandar Mitrovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sırbistan takımı Dusan Vlahovic ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Dusan Vlahovic tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Dusan Vlahovic rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Benjamin Sesko, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Timi Elsnik altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Slovenya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Jan Mlakar tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Sırbistan, Dusan Tadic ile köşe vuruşu kullanıyor.
Sırbistan için Dusan Vlahovic şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sırbistan takımında Filip Mladenovic, sarı kart görüyor.
Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Timi Elsnik, rakip yarı alanın ortalarında kaleye uzak sayılabilecek bir mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Jan Mlakar altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Slovenya için Jan Mlakar şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Slovenya, Adam Cerin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Adam Cerin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.