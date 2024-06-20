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Stadyum Deutsche Bank Park Hakem Artur Soares Dias Maç Saati 20 Haziran 19:00
36'
1 1
Danimarka
Danimarka
İngiltere
İngiltere
Morten Hjulmand 34'
18' Harry Kane

Canlı Maç Anlatımı Danimarka - İngiltere Canlı Maç Anlatımı

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    34'
    Gooolll | Danimarka

    GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Danimarka, Morten Hjulmand ile aradığı golü buldu.

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    34'
    Asist | Danimarka

    Golün asistini yapan isim Victor Kristiansen.

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    33'
    Korner | Danimarka

    Danimarka, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    32'
    Engellenen Şut | Danimarka

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jonas Wind, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    28'
    İsabetsiz Şut | İngiltere

    İngiltere takımı Marc Guehi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Marc Guehi tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    27'
    Sarı Kart | Danimarka

    Danimarka takımında Jannik Vestergaard hakem Artur Dias tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    26'
    Engellenen Şut | Danimarka

    Bu dakikada Danimarka takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Christian Eriksen

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    25'
    İsabetli Şut | Danimarka

    Danimarka için Jonas Wind şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    23'
    Engellenen Şut | Danimarka

    Danimarka takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Christian Eriksen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    22'
    Ofsayt | Danimarka

    Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Joakim Maehle için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    18'
    Gooolll | İngiltere

    GOL! Harry Kane takımını öne geçiren golü atıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | İngiltere

    Harry Kane, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | İngiltere

    İngiltere takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Phil Foden tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    12'
    Ofsayt | Danimarka

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Rasmus Hojlund topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetli Şut | Danimarka

    Danimarka için Pierre-Emile Höjbjerg şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Danimarka İngiltere Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Danimarka Danimarka
0 0 %
İngiltere İngiltere
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
2
Korner
1
0
Faul
3
1
Ofsayt
2
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Danimarka İngiltere Maç Kadroları

Danimarka Danimarka İlk 11

Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

İngiltere İngiltere İlk 11

Teknik Direktör: Gareth Southgate

Danimarka Danimarka Yedekler

İngiltere İngiltere Yedekler

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