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Danimarka - İngiltere Canlı Maç Anlatımı
GOL! Skora 1 - 1 eşitlik geldi. Danimarka, Morten Hjulmand ile aradığı golü buldu.
Golün asistini yapan isim Victor Kristiansen.
Danimarka, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Jonas Wind, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
İngiltere takımı Marc Guehi ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sağ iç çaprazında Marc Guehi tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Danimarka takımında Jannik Vestergaard hakem Artur Dias tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Bu dakikada Danimarka takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Christian Eriksen
Danimarka için Jonas Wind şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Danimarka takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Christian Eriksen tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Rakip yarı alanın ortalarında bulunan Joakim Maehle için ofsayt bayrağı kalkıyor.
GOL! Harry Kane takımını öne geçiren golü atıyor.
Harry Kane, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
İngiltere takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Phil Foden tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Rasmus Hojlund topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Danimarka için Pierre-Emile Höjbjerg şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.