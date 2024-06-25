SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum RheinEnergie Hakem Clement Turpin Maç Saati 25 Haziran 22:00
15'
0 0
İngiltere
İngiltere
Slovenya
Slovenya

Canlı Maç Anlatımı İngiltere - Slovenya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Ofsayt | İngiltere

    Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Slovenya

    Slovenya için Benjamin Sesko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

İngiltere Slovenya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
İngiltere İngiltere
0 0 %
Slovenya Slovenya
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
1
0
Korner
0
0
Faul
1
0
Ofsayt
1
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

İngiltere Slovenya Maç Kadroları

İngiltere İngiltere İlk 11

Teknik Direktör: Gareth Southgate

Slovenya Slovenya İlk 11

Teknik Direktör: Matjaz Kek

İngiltere İngiltere Yedekler

Slovenya Slovenya Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.