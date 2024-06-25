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İngiltere - Slovenya Canlı Maç Anlatımı
Sol kanatta rakip yarı alanın ilk metrelerinde taç çizgisine yakın bir noktada topla buluşan Phil Foden için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Slovenya için Benjamin Sesko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.