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Polonya - Hollanda Canlı Maç Anlatımı
Joey Veerman ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bartosz Salamon orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Cody Gakpo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Joey Veerman ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hollanda için Cody Gakpo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.