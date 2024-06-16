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Stadyum Volksparkstadion Hakem Artur Soares Dias Maç Saati 16 Haziran 16:00
14'
0 0
Polonya
Polonya
Hollanda
Hollanda

Canlı Maç Anlatımı Polonya - Hollanda Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Hollanda

    Joey Veerman ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Polonya

    Bartosz Salamon orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetsiz Şut | Hollanda

    Ceza sahası içinde topla buluşan Cody Gakpo, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Hollanda

    Joey Veerman ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    İsabetli Şut | Hollanda

    Hollanda için Cody Gakpo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Polonya Hollanda Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Polonya Polonya
0 0 %
Hollanda Hollanda
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
1
2
Kurtarış
1
0
Korner
0
2
Faul
1
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Polonya Hollanda Maç Kadroları

Polonya Polonya İlk 11

Teknik Direktör: Michal Probierz

Hollanda Hollanda İlk 11

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Polonya Polonya Yedekler

Hollanda Hollanda Yedekler

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