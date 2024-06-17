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Avusturya - Fransa Canlı Maç Anlatımı
GOL! Maximilian Wöber yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Maximilian Wöber için şanssız bir an.
Christoph Baumgartner tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Avusturya takımında Philipp Mwene, sarı kart görüyor.
Kylian Mbappe, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Marcel Sabitzer ile Avusturya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Fransa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Antoine Griezmann
Ceza sahası içinde topla buluşan Marcus Thuram, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Avusturya takımında Maximilian Wöber, sarı kart görüyor.
Theo Hernandez ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kylian Mbappe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.