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Stadyum Merkur Spiel-Arena Hakem Jesus Gil Manzano Maç Saati 17 Haziran 22:00
40'
0 1
Avusturya
Avusturya
Fransa
Fransa
38' Maximilian Wöber (KK)

Canlı Maç Anlatımı Avusturya - Fransa Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Kendi Kalesine Gol | Fransa

    GOL! Maximilian Wöber yaptığı ters vuruşla topu kendi ağlarına gönderiyor. Maximilian Wöber için şanssız bir an.

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    36'
    İsabetli Şut | Avusturya

    Christoph Baumgartner tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    34'
    Sarı Kart | Avusturya

    Avusturya takımında Philipp Mwene, sarı kart görüyor.

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    33'
    Engellenen Şut | Fransa

    Kylian Mbappe, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    24'
    Korner | Avusturya

    Marcel Sabitzer ile Avusturya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    Korner | Fransa

    Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    19'
    Engellenen Şut | Fransa

    Bu dakikada Fransa takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Antoine Griezmann

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    19'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Marcus Thuram, penaltı noktası çevresinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    16'
    Sarı Kart | Avusturya

    Avusturya takımında Maximilian Wöber, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Theo Hernandez ceza sahası içinde sol çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    9'
    Korner | Fransa

    Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    8'
    İsabetli Şut | Fransa

    Kylian Mbappe tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Avusturya Fransa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Avusturya Avusturya
0 0 %
Fransa Fransa
İsabetli Şut
1
1
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
1
1
Korner
1
2
Faul
11
4
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
2
0
Kırmızı Kart
0
0

Avusturya Fransa Maç Kadroları

Avusturya Avusturya İlk 11

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Fransa Fransa İlk 11

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Avusturya Avusturya Yedekler

Fransa Fransa Yedekler

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