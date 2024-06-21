Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Polonya - Avusturya Canlı Maç Anlatımı
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Avusturya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Florian Grillitsch çıkıyor ve yerine Patrick Wimmer oyuna giriyor.
Polonya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jakub Piotrowski çıkıyor ve yerine Jakub Moder oyuna giriyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Jakub Piotrowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Polonya için Piotr Zielinski şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Marcel Sabitzer, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Marcel Sabitzer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
GOL! Polonya takımı, Krzysztof Piatek ile eşitliği sağlıyor.
Jan Bednarek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Piotr Zielinski rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Polonya takımı Piotr Zielinski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Piotr Zielinski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Marko Arnautovic
Nicola Zalewski ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Piotr Zielinski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Avusturya için Marcel Sabitzer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Bu dakikada Avusturya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Marcel Sabitzer
Golün asistini yapan isim Philipp Mwene.
GOL! Gernot Trauner takımını öne geçiren golü atıyor.
Avusturya, Marcel Sabitzer ile köşe vuruşu kullanıyor.
Stefan Posch tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.