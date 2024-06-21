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Stadyum Olympiastadion Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 21 Haziran 19:00
47'
İY: 1 - 1
1 1
Polonya
Polonya
Avusturya
Avusturya
Krzysztof Piatek 30'
9' Gernot Trauner

Canlı Maç Anlatımı Polonya - Avusturya Canlı Maç Anlatımı

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    46'
    Oyuna Girme | Avusturya

    Avusturya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Florian Grillitsch çıkıyor ve yerine Patrick Wimmer oyuna giriyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'
    Oyuna Girme | Polonya

    Polonya takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Jakub Piotrowski çıkıyor ve yerine Jakub Moder oyuna giriyor.

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    45'
    Engellenen Şut | Polonya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jakub Piotrowski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    45'
    Korner | Polonya

    Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

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    45'
    İsabetli Şut | Polonya

    Polonya için Piotr Zielinski şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    42'
    İsabetsiz Şut | Avusturya

    Marcel Sabitzer, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    39'
    Engellenen Şut | Avusturya

    Marcel Sabitzer altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    30'
    Gooolll | Polonya

    GOL! Polonya takımı, Krzysztof Piatek ile eşitliği sağlıyor.

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    30'
    Engellenen Şut | Polonya

    Jan Bednarek altıpas üzerinden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

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    30'
    Korner | Polonya

    Piotr Zielinski ile Polonya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    Engellenen Şut | Polonya

    Piotr Zielinski rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

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    24'
    Engellenen Şut | Polonya

    Polonya takımı Piotr Zielinski ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Piotr Zielinski tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    23'
    Ofsayt | Avusturya

    Ofsayt.Rakip ceza sahasının yayında ofsayta düşen oyuncu Marko Arnautovic

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    18'
    İsabetsiz Şut | Polonya

    Nicola Zalewski ceza sahası içinde sağ çaprazdan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    17'
    Engellenen Şut | Polonya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Piotr Zielinski, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Avusturya

    Avusturya için Marcel Sabitzer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    Engellenen Şut | Avusturya

    Bu dakikada Avusturya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Marcel Sabitzer

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Asist | Avusturya

    Golün asistini yapan isim Philipp Mwene.

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    9'
    Gooolll | Avusturya

    GOL! Gernot Trauner takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Avusturya

    Avusturya, Marcel Sabitzer ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'
    İsabetli Şut | Avusturya

    Stefan Posch tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Polonya Avusturya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Polonya Polonya
0 0 %
Avusturya Avusturya
İsabetli Şut
2
3
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
2
1
Korner
2
1
Faul
8
6
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Polonya Avusturya Maç Kadroları

Polonya Polonya İlk 11

Teknik Direktör: Michal Probierz

Avusturya Avusturya İlk 11

Teknik Direktör: Ralf Rangnick

Polonya Polonya Yedekler

Avusturya Avusturya Yedekler

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