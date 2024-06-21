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Hollanda - Fransa Canlı Maç Anlatımı
Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.
Memphis Depay ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hollanda için Cody Gakpo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Antoine Griezmann, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.
Antoine Griezmann tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hollanda, Memphis Depay ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.
Hollanda için Jeremie Frimpong şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.