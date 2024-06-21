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Stadyum Red Bull Arena Hakem Anthony Taylor Maç Saati 21 Haziran 22:00
22'
0 0
Hollanda
Hollanda
Fransa
Fransa

Canlı Maç Anlatımı Hollanda - Fransa Canlı Maç Anlatımı

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    19'
    Korner | Fransa

    Fransa, Antoine Griezmann ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    17'
    Korner | Hollanda

    Memphis Depay ile Hollanda takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    16'
    İsabetli Şut | Hollanda

    Hollanda için Cody Gakpo şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Fransa

    Ceza sahası içinde topla buluşan Antoine Griezmann, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    5'
    Korner | Fransa

    Antoine Griezmann ile Fransa takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Fransa

    Antoine Griezmann tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Hollanda

    Hollanda, Memphis Depay ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

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    1'
    İsabetli Şut | Hollanda

    Hollanda için Jeremie Frimpong şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Hollanda Fransa Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Hollanda Hollanda
0 0 %
Fransa Fransa
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
1
2
Korner
2
2
Faul
4
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Hollanda Fransa Maç Kadroları

Hollanda Hollanda İlk 11

Teknik Direktör: Ronald Koeman

Fransa Fransa İlk 11

Teknik Direktör: Didier Deschamps

Hollanda Hollanda Yedekler

Fransa Fransa Yedekler

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