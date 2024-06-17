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Romanya - Ukrayna Canlı Maç Anlatımı
Ukrayna, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ukrayna, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Ukrayna takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Artem Dovbyk
Ukrayna takımı Georgiy Sudakov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Georgiy Sudakov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Florinel Coman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Viktor Tsygankov rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.