SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum Allianz Arena Hakem Glenn Nyberg Maç Saati 17 Haziran 16:00
31'
1 0
Romanya
Romanya
Ukrayna
Ukrayna
Nicolae Stanciu 29'

Canlı Maç Anlatımı Romanya - Ukrayna Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    25'
    Korner | Ukrayna

    Ukrayna, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Ukrayna

    Ukrayna, Viktor Tsygankov ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    İsabetsiz Şut | Ukrayna

    Bu dakikada Ukrayna takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Artem Dovbyk

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Engellenen Şut | Ukrayna

    Ukrayna takımı Georgiy Sudakov ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Georgiy Sudakov tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetli Şut | Romanya

    Florinel Coman tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Engellenen Şut | Ukrayna

    Viktor Tsygankov rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Romanya Ukrayna Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Romanya Romanya
0 0 %
Ukrayna Ukrayna
İsabetli Şut
2
0
İsabetsiz Şut
0
1
Kurtarış
0
1
Korner
1
2
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Romanya Ukrayna Maç Kadroları

Romanya Romanya İlk 11

Teknik Direktör: Edward Iordanescu

Ukrayna Ukrayna İlk 11

Teknik Direktör: Sergiy Rebrov

Romanya Romanya Yedekler

Ukrayna Ukrayna Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.