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Belçika - Slovakya Canlı Maç Anlatımı
Leandro Trossard rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Slovakya için Robert Bozenik şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Belçika takımında Orel Mangala hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Robert Bozenik rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.
Leandro Trossard, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Slovakya, Lukas Haraslin ile köşe vuruşu kullanıyor.
Belçika takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Jeremy Doku tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Denis Vavro rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Juraj Kucka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
GOL! Ivan Schranz Slovakya takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Kevin De Bruyne, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Romelu Lukaku tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.