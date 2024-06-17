SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Tüm maçlar
Stadyum Deutsche Bank Park Hakem Halil Umut Meler Maç Saati 17 Haziran 19:00
36'
0 1
Belçika
Belçika
Slovakya
Slovakya
7' Ivan Schranz

Canlı Maç Anlatımı Belçika - Slovakya Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    Engellenen Şut | Belçika

    Leandro Trossard rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Slovakya

    Slovakya için Robert Bozenik şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Sarı Kart | Belçika

    Belçika takımında Orel Mangala hakem Halil Meler tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Slovakya

    Robert Bozenik rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak savunmaya çarpan top tehlikeli bölgeden uzaklaşıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Leandro Trossard, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Slovakya

    Slovakya, Lukas Haraslin ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Engellenen Şut | Belçika

    Belçika takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Jeremy Doku tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Ofsayt | Slovakya

    Denis Vavro rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetli Şut | Slovakya

    Juraj Kucka tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Gooolll | Slovakya

    GOL! Ivan Schranz Slovakya takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Ceza sahası içinde topla buluşan Kevin De Bruyne, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Belçika

    Romelu Lukaku tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Belçika Slovakya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Belçika Belçika
0 0 %
Slovakya Slovakya
İsabetli Şut
1
3
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
2
1
Korner
0
1
Faul
6
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Belçika Slovakya Maç Kadroları

Belçika Belçika İlk 11

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Slovakya Slovakya İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Calzona

Belçika Belçika Yedekler

Slovakya Slovakya Yedekler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.