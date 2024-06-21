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Stadyum Merkur Spiel-Arena Hakem Michael Oliver Maç Saati 21 Haziran 16:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Slovakya
Slovakya
Ukrayna
Ukrayna
Ivan Schranz 17'

Canlı Maç Anlatımı Slovakya - Ukrayna Canlı Maç Anlatımı

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    45'

    Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor

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    44'
    İsabetsiz Şut | Slovakya

    Slovakya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Juraj Kucka tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    44'
    Korner | Slovakya

    Slovakya, Ondrej Duda ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    44'
    İsabetli Şut | Slovakya

    Slovakya için Lukas Haraslin şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetli Şut | Ukrayna

    Oleksandr Zinchenko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    34'
    Engellenen Şut | Ukrayna

    Andriy Yarmolenko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Ofsayt | Ukrayna

    Andriy Yarmolenko ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.

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    32'
    Korner | Slovakya

    Ondrej Duda ile Slovakya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Ukrayna

    Oleksandr Zinchenko ile Ukrayna takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetsiz Şut | Ukrayna

    Andriy Yarmolenko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Engellenen Şut | Ukrayna

    Ukrayna takımı Mykhailo Mudryk ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mykhailo Mudryk tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    Korner | Ukrayna

    Oleksandr Zinchenko ile Ukrayna takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    28'
    Engellenen Şut | Ukrayna

    Artem Dovbyk önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Artem Dovbyk tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    23'
    İsabetsiz Şut | Ukrayna

    Mykhailo Mudryk, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Asist | Slovakya

    Golün asistini yapan isim Lukas Haraslin.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    Gooolll | Slovakya

    GOL! Ivan Schranz takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetli Şut | Slovakya

    Slovakya için David Hancko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Ukrayna

    Volodymyr Brazhko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Slovakya

    Ondrej Duda, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetli Şut | Slovakya

    Slovakya için Ivan Schranz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    10'
    İsabetli Şut | Slovakya

    Slovakya için Lukas Haraslin şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Ofsayt | Ukrayna

    Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Andriy Yarmolenko topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

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    4'
    Ofsayt | Slovakya

    Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Peter Pekarik topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Slovakya Ukrayna Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Slovakya Slovakya
0 0 %
Ukrayna Ukrayna
İsabetli Şut
5
2
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
2
4
Korner
2
2
Faul
6
5
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Slovakya Ukrayna Maç Kadroları

Slovakya Slovakya İlk 11

Teknik Direktör: Francesco Calzona

Ukrayna Ukrayna İlk 11

Teknik Direktör: Sergiy Rebrov

Slovakya Slovakya Yedekler

Ukrayna Ukrayna Yedekler

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