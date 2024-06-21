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Slovakya - Ukrayna Canlı Maç Anlatımı
Maçın ilk yarısı 1-0 sonuçlanıyor
Slovakya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Juraj Kucka tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Slovakya, Ondrej Duda ile köşe vuruşu kullanıyor.
Slovakya için Lukas Haraslin şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Oleksandr Zinchenko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Andriy Yarmolenko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Andriy Yarmolenko ceza sahası içinde sağ çaprazda topla buluşuyor ancak öncesinde yardımcı hakem ofsaytı işaret ediyor.
Ondrej Duda ile Slovakya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Oleksandr Zinchenko ile Ukrayna takımı köşe vuruşu kullanacak.
Andriy Yarmolenko altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Ukrayna takımı Mykhailo Mudryk ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Mykhailo Mudryk tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Oleksandr Zinchenko ile Ukrayna takımı köşe vuruşu kullanacak.
Artem Dovbyk önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında topla buluşan Artem Dovbyk tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Mykhailo Mudryk, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Golün asistini yapan isim Lukas Haraslin.
GOL! Ivan Schranz takımını öne geçiren golü atıyor.
Slovakya için David Hancko şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Volodymyr Brazhko tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ondrej Duda, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Slovakya için Ivan Schranz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Slovakya için Lukas Haraslin şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Rakip ceza sahasının sağ köşesinde Andriy Yarmolenko topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Atak yönüne göre sol köşe bayrağına yakın bir yerde Peter Pekarik topla buluşuyor, ancak hakem ofsayt gerekçesi ile oyunu durduruyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.