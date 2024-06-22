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Stadyum RheinEnergie Hakem Szymon Marciniak Maç Saati 22 Haziran 22:00
İYS
İY: 1 - 0
1 0
Belçika
Belçika
Romanya
Romanya
Youri Tielemans 2'

Canlı Maç Anlatımı Belçika - Romanya Canlı Maç Anlatımı

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    45'
    İsabetsiz Şut | Romanya

    Andrei Burca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    Korner | Romanya

    Romanya, Dennis Man ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    43'
    İsabetli Şut | Belçika

    Kevin De Bruyne tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Belçika

    Kevin De Bruyne ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    37'
    İsabetli Şut | Romanya

    Romanya için Dennis Man şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    35'
    Sarı Kart | Belçika

    Belçika takımında Dodi Lukebakio hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    34'
    Korner | Belçika

    Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    33'
    Engellenen Şut | Belçika

    Dodi Lukebakio rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Belçika

    Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Engellenen Şut | Belçika

    Bu dakikada Belçika takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Dodi Lukebakio

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    İsabetli Şut | Belçika

    Jeremy Doku tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Belçika

    Kevin De Bruyne ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Belçika

    Kevin De Bruyne ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Engellenen Şut | Romanya

    Bu dakikada Romanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Valentin Mihaila

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    İsabetsiz Şut | Romanya

    Valentin Mihaila önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Valentin Mihaila tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Romanya

    Romanya, Nicolae Stanciu ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Ceza sahası içinde topla buluşan Jan Vertonghen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Korner | Belçika

    Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetli Şut | Belçika

    Dodi Lukebakio tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Belçika

    Amadou Onana rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Korner | Belçika

    Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    Engellenen Şut | Belçika

    Ceza sahası içinde topla buluşan Romelu Lukaku, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    Engellenen Şut | Belçika

    Youri Tielemans, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Romanya

    Nicolae Stanciu ile Romanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetli Şut | Romanya

    Radu Dragusin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Romanya

    Romanya, Dennis Man ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetsiz Şut | Romanya

    Romanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Razvan Marin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Gooolll | Belçika

    GOL! Youri Tielemans Belçika takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    2'
    Asist | Belçika

    Romelu Lukaku, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Belçika Romanya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Belçika Belçika
0 0 %
Romanya Romanya
İsabetli Şut
4
2
İsabetsiz Şut
2
3
Kurtarış
2
3
Korner
7
4
Faul
5
6
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Belçika Romanya Maç Kadroları

Belçika Belçika İlk 11

Teknik Direktör: Domenico Tedesco

Romanya Romanya İlk 11

Teknik Direktör: Edward Iordanescu

Belçika Belçika Yedekler

Romanya Romanya Yedekler

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