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Belçika - Romanya Canlı Maç Anlatımı
Andrei Burca altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Romanya, Dennis Man ile köşe vuruşu kullanıyor.
Kevin De Bruyne tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kevin De Bruyne ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.
Romanya için Dennis Man şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Belçika takımında Dodi Lukebakio hakem Szymon Marciniak tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dodi Lukebakio rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Belçika takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Dodi Lukebakio
Jeremy Doku tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kevin De Bruyne ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.
Kevin De Bruyne ile Belçika takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Romanya takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.Şutu çeken isim Valentin Mihaila
Valentin Mihaila önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Valentin Mihaila tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Romanya, Nicolae Stanciu ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Jan Vertonghen, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Dodi Lukebakio tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Amadou Onana rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Belçika, Kevin De Bruyne ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Romelu Lukaku, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Youri Tielemans, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Nicolae Stanciu ile Romanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Radu Dragusin tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Romanya, Dennis Man ile köşe vuruşu kullanıyor.
Romanya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Razvan Marin tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
GOL! Youri Tielemans Belçika takımını öne geçiren golü atıyor.
Romelu Lukaku, gol pasını veren isim.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.