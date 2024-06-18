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Stadyum Red Bull Arena Hakem Marco Guida Maç Saati 18 Haziran 22:00
33'
0 0
Portekiz
Portekiz
Çekya
Çekya

Canlı Maç Anlatımı Portekiz - Çekya Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    Korner | Portekiz

    Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    24'
    Engellenen Şut | Portekiz

    Bruno Fernandes, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Korner | Portekiz

    Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    Engellenen Şut | Portekiz

    Portekiz takımı Joao Cancelo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Joao Cancelo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Engellenen Şut | Portekiz

    Ruben Dias rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Bernardo Silva ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    22'
    Korner | Portekiz

    Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    20'
    Korner | Portekiz

    Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    17'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Nuno Mendes önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nuno Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    İsabetsiz Şut | Portekiz

    Cristiano Ronaldo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    Korner | Portekiz

    Portekiz, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Engellenen Şut | Çekya

    Çekya takımı Pavel Sulc ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Pavel Sulc tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Portekiz Çekya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Portekiz Portekiz
0 0 %
Çekya Çekya
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
0
Kurtarış
0
1
Korner
6
0
Faul
0
2
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Portekiz Çekya Maç Kadroları

Portekiz Portekiz İlk 11

Teknik Direktör: Roberto Martinez

Çekya Çekya İlk 11

Teknik Direktör: Ivan Hasek

Portekiz Portekiz Yedekler

Çekya Çekya Yedekler

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