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Portekiz - Çekya Canlı Maç Anlatımı
Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bruno Fernandes, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Portekiz takımı Joao Cancelo ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Joao Cancelo tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Ruben Dias rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Portekiz, Bernardo Silva ile köşe vuruşu kullanıyor.
Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Vitinha ile Portekiz takımı köşe vuruşu kullanacak.
Nuno Mendes önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Nuno Mendes tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Cristiano Ronaldo altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Portekiz, Vitinha ile köşe vuruşu kullanıyor.
Çekya takımı Pavel Sulc ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Pavel Sulc tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.