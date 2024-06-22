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Stadyum Volksparkstadion Hakem Daniel Siebert Maç Saati 22 Haziran 16:00
45'
0 0
Gürcistan
Gürcistan
Çekya
Çekya

Canlı Maç Anlatımı Gürcistan - Çekya Canlı Maç Anlatımı

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    40'
    Sarı Kart | Çekya

    Çekya takımında Lukas Provod, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Sarı Kart | Gürcistan

    Gürcistan takımında Guram Kashia hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    36'
    Korner | Gürcistan

    Gürcistan, Giorgi Tsitaishvili ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    34'
    Engellenen Şut | Gürcistan

    Gürcistan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Otar Kakabadze tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    29'
    İsabetli Şut | Çekya

    Çekya için Adam Hlozek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    27'
    İsabetli Şut | Çekya

    Vaclav Cerny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetsiz Şut | Çekya

    Ceza sahası içinde topla buluşan Ladislav Krejci, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    23'
    İsabetli Şut | Çekya

    Adam Hlozek tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Sarı Kart | Çekya

    Çekya takımında Vladimir Coufal hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Çekya

    Vaclav Cerny ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Çekya

    Patrik Schick altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    Korner | Çekya

    Çekya, Vaclav Cerny ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    13'
    İsabetli Şut | Çekya

    Lukas Provod tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Engellenen Şut | Çekya

    Çekya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Patrik Schick tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    8'
    Engellenen Şut | Çekya

    Vaclav Cerny, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Gürcistan

    Gürcistan, Khvicha Kvaratskhelia ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Çekya

    Patrik Schick tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Çekya

    Adam Hlozek tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Korner | Çekya

    Çekya, Vaclav Cerny ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    İsabetli Şut | Çekya

    Patrik Schick tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    3'
    Engellenen Şut | Çekya

    Kaleciyi önde gören Ladislav Krejci, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak savunma topun kaleyi gitmesini engelliyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Gürcistan Çekya Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Gürcistan Gürcistan
0 0 %
Çekya Çekya
İsabetli Şut
0
7
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
7
0
Korner
4
3
Faul
5
12
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
2
Kırmızı Kart
0
0

Gürcistan Çekya Maç Kadroları

Gürcistan Gürcistan İlk 11

Teknik Direktör: Willy Sagnol

Çekya Çekya İlk 11

Teknik Direktör: Ivan Hasek

Gürcistan Gürcistan Yedekler

Çekya Çekya Yedekler

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