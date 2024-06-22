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Gürcistan - Çekya Canlı Maç Anlatımı
Çekya takımında Lukas Provod, sarı kart görüyor.
Gürcistan takımında Guram Kashia hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gürcistan, Giorgi Tsitaishvili ile köşe vuruşu kullanıyor.
Gürcistan takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Otar Kakabadze tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Çekya için Adam Hlozek şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Vaclav Cerny tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Ladislav Krejci, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Adam Hlozek tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Çekya takımında Vladimir Coufal hakem Daniel Siebert tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Vaclav Cerny ile Çekya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Patrik Schick altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Çekya, Vaclav Cerny ile köşe vuruşu kullanıyor.
Lukas Provod tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Çekya takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Patrik Schick tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Vaclav Cerny, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Gürcistan, Khvicha Kvaratskhelia ile köşe vuruşu kullanıyor.
Patrik Schick tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Adam Hlozek tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Çekya, Vaclav Cerny ile köşe vuruşu kullanıyor.
Patrik Schick tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kaleciyi önde gören Ladislav Krejci, orta yuvarlaktan şutunu çekiyor ancak savunma topun kaleyi gitmesini engelliyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.