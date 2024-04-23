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MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Beşiktaş takımından Gedson Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Beşiktaş takımından Milot Rashica sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.
Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.
MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.