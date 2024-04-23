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Stadyum Eryaman Stadyumu Hakem Ümit Öztürk Maç Saati 23 Nisan 20:30
11'
0 0
MKE Ankaragücü
MKE Ankaragücü
Beşiktaş
Beşiktaş

Canlı Maç Anlatımı MKE Ankaragücü - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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    8'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Gedson Fernandes ceza sahasına orta yapıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    7'
    İsabetsiz Orta | Beşiktaş

    Beşiktaş takımından Milot Rashica sol çapraz bir noktadan ceza sahasına ortalıyor ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmıyor.

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    6'
    İsabetsiz Orta | MKE Ankaragücü

    Sağ kanatta korner bayrağına yakın bir noktadan Olimpiu Morutan ceza sahasına ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

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    6'
    Korner | MKE Ankaragücü

    MKE Ankaragücü, Olimpiu Morutan ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

MKE Ankaragücü Beşiktaş Maç İstatistikleri

Topla Oynama
MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü
0 0 %
Beşiktaş Beşiktaş
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
0
0
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
0
0
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

MKE Ankaragücü Beşiktaş Maç Kadroları

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü İlk 11

Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

Beşiktaş Beşiktaş İlk 11

Teknik Direktör: Serdar Topraktepe

MKE Ankaragücü MKE Ankaragücü Yedekler

Beşiktaş Beşiktaş Yedekler

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