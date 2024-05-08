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Stadyum Atatürk Olimpiyat Hakem Cihan Aydın Maç Saati 08 Mayıs 20:30
62'
İY: 0 - 0
0 1
VavaCars Fatih Karagümrük
VavaCars Fatih Karagümrük
Trabzonspor
Trabzonspor
54' Paul Onuachu

Canlı Maç Anlatımı VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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    60'
    Oyuna Girme | Trabzonspor

    Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Paul Onuachu oyundan çıkarken Umut Bozok oyuna giren isim.

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    58'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kevin Lasagna çıkıyor ve yerine Can Keleş oyuna giriyor.

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    58'
    Oyuna Girme | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ryan Mendes çıkıyor ve yerine Emre Mor oyuna giriyor.

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    54'
    Asist | Trabzonspor

    Thomas Meunier, gol pasını veren isim.

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    54'
    Gooolll | Trabzonspor

    GOL! Paul Onuachu takımını öne geçiren golü atıyor.

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    53'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımından Edin Visca şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    50'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    46'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor

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    44'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Ryan Mendes

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    38'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Trabzonspor takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Edin Visca tarafından çekilen şut auta gidiyor.

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    38'
    Engellenen Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Paul Onuachu

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    38'
    Korner | Trabzonspor

    Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    32'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Marcus Rohden, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    31'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Ceza sahası içinde topla buluşan Federico Ceccherini, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valentin Eysseric ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    27'
    İsabetsiz Şut | Trabzonspor

    Bu dakikada Trabzonspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Taxiarchis Fountas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    17'
    Ofsayt | Trabzonspor

    Rakip ceza sahasının yayında Paul Onuachu için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    15'
    Ofsayt | VavaCars Fatih Karagümrük

    Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Güven Yalçın ofsayta yakalanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    Engellenen Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Kevin Lasagna

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Güven Yalçın altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    7'
    İsabetsiz Şut | VavaCars Fatih Karagümrük

    Valentin Eysseric önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor Maç İstatistikleri

Topla Oynama
VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük
0 0 %
Trabzonspor Trabzonspor
İsabetli Şut
0
1
İsabetsiz Şut
6
6
Kurtarış
0
0
Korner
2
1
Faul
9
5
Ofsayt
1
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

VavaCars Fatih Karagümrük Trabzonspor Maç Kadroları

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük İlk 11

Teknik Direktör: Tolunay Kafkas

Trabzonspor Trabzonspor İlk 11

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

VavaCars Fatih Karagümrük VavaCars Fatih Karagümrük Yedekler

Trabzonspor Trabzonspor Yedekler

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