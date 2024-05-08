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VavaCars Fatih Karagümrük - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Trabzonspor takımında oyuncu değişikliği; Paul Onuachu oyundan çıkarken Umut Bozok oyuna giren isim.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Kevin Lasagna çıkıyor ve yerine Can Keleş oyuna giriyor.
VavaCars Fatih Karagümrük takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Ryan Mendes çıkıyor ve yerine Emre Mor oyuna giriyor.
Thomas Meunier, gol pasını veren isim.
GOL! Paul Onuachu takımını öne geçiren golü atıyor.
Trabzonspor takımından Edin Visca şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Edin Visca şut çekiyor ancak top dışarı çıkıyor.
VavaCars Fatih Karagümrük, Valentin Eysseric ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Maçın ilk yarısı 0-0 sonuçlanıyor
Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Ryan Mendes
Trabzonspor takımı Edin Visca ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahası sol iç çaprazında Edin Visca tarafından çekilen şut auta gidiyor.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Paul Onuachu
Trabzonspor, Edin Visca ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Marcus Rohden, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Federico Ceccherini, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Valentin Eysseric ile VavaCars Fatih Karagümrük takımı köşe vuruşu kullanacak.
Bu dakikada Trabzonspor takımı gole çok yaklaşıyor. Altı pas içerisinden Taxiarchis Fountas tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip ceza sahasının yayında Paul Onuachu için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Rakip ceza sahasının dışında kaleyi karşıdan gören bir noktada Güven Yalçın ofsayta yakalanıyor.
Bu dakikada VavaCars Fatih Karagümrük takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut defansın son anda araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Kevin Lasagna
Güven Yalçın altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Valentin Eysseric önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Valentin Eysseric tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.