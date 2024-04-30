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Stadyum Allianz Arena Hakem Clement Turpin Maç Saati 30 Nisan 22:00
İYS
İY: 0 - 1
0 1
Bayern Münih
Bayern Münih
Real Madrid
Real Madrid
24' Vinicius Junior

Canlı Maç Anlatımı Bayern Münih - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

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    38'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    35'
    Korner | Real Madrid

    Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Bayern Münih

    Leon Goretzka önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Leon Goretzka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

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    24'
    Asist | Real Madrid

    Golün asistini yapan isim Toni Kroos.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    24'
    Gooolll | Real Madrid

    GOL! Vinicius Junior Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    21'
    Korner | Real Madrid

    Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Jamal Musiala, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Jamal Musiala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Harry Kane orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Bayern Münih

    Bu dakikada Bayern Münih takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Leroy Sane

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    6'
    Korner | Bayern Münih

    Joshua Kimmich ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    6'
    İsabetli Şut | Bayern Münih

    Harry Kane tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    Korner | Bayern Münih

    Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    2'
    Ofsayt | Real Madrid

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Jude Bellingham için ofsayt bayrağı kalkıyor.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

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    1'
    İsabetli Şut | Bayern Münih

    Bayern Münih için Leroy Sane şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

Bayern Münih Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Bayern Münih Bayern Münih
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
5
1
Kurtarış
0
2
Korner
3
4
Faul
5
2
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Bayern Münih Real Madrid Maç Kadroları

Bayern Münih Bayern Münih İlk 11

Teknik Direktör: Thomas Tuchel

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Bayern Münih Bayern Münih Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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