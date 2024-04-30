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Bayern Münih - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Leon Goretzka önemli bir poziyonu değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktada topla buluşan Leon Goretzka tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
Golün asistini yapan isim Toni Kroos.
GOL! Vinicius Junior Real Madrid takımını öne geçiren golü atıyor.
Toni Kroos ile Real Madrid takımı köşe vuruşu kullanacak.
Jamal Musiala, rakip ceza sahasına girmeden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Bayern Münih takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Jamal Musiala tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Harry Kane orta yuvarlaktan şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Bayern Münih takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Leroy Sane
Joshua Kimmich ile Bayern Münih takımı köşe vuruşu kullanacak.
Harry Kane tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Bayern Münih, Joshua Kimmich ile köşe vuruşu kullanıyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Jude Bellingham için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.
Bayern Münih için Leroy Sane şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.