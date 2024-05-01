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Stadyum Signal Iduna Park Hakem Anthony Taylor Maç Saati 01 Mayıs 22:00
54'
İY: 1 - 0
1 0
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Paris St Germain
Paris St Germain
Niclas Füllkrug 36'

Canlı Maç Anlatımı Borussia Dortmund - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Kylian Mbappe tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Niclas Füllkrug altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    51'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    48'
    İsabetli Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain için Bradley Barcola şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    47'
    Korner | Paris St Germain

    Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    46'

    Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

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    45'

    Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetli Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund için Marcel Sabitzer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    45'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Warren Zaire-Emery rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    44'
    İsabetli Şut | Borussia Dortmund

    Marcel Sabitzer tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    42'
    Oyuna Girme | Paris St Germain

    Paris St Germain takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Hernandez çıkıyor ve yerine Lucas Beraldo oyuna giriyor.

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    36'
    Asist | Borussia Dortmund

    Nico Schlotterbeck, gol pasını veren isim.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    36'
    Gooolll | Borussia Dortmund

    GOL! Niclas Füllkrug Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Ofsayt | Borussia Dortmund

    Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Julian Brandt için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    31'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    30'
    Engellenen Şut | Borussia Dortmund

    Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Julian Brandt

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    19'
    Sarı Kart | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund takımında Ian Maatsen, sarı kart görüyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Kylian Mbappe için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    18'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ousmane Dembele tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    16'
    Ofsayt | Paris St Germain

    Rakip sahanın ilk metrelerinde Kylian Mbappe için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    14'
    İsabetli Şut | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund için Marcel Sabitzer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    11'
    İsabetsiz Şut | Paris St Germain

    Ousmane Dembele rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Borussia Dortmund Paris St Germain Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0 0 %
Paris St Germain Paris St Germain
İsabetli Şut
4
1
İsabetsiz Şut
0
4
Kurtarış
1
3
Korner
2
1
Faul
8
2
Ofsayt
1
2
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Borussia Dortmund Paris St Germain Maç Kadroları

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör: Edin Terzic

Paris St Germain Paris St Germain İlk 11

Teknik Direktör: Luis Enrique

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

Paris St Germain Paris St Germain Yedekler

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