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Borussia Dortmund - Paris St Germain Canlı Maç Anlatımı
Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Kylian Mbappe tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Niclas Füllkrug altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top savunmadan geri geliyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Paris St Germain için Bradley Barcola şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Paris St Germain, Ousmane Dembele ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
Hakem müsabakanın ilk yarısını bitiriyor
Borussia Dortmund için Marcel Sabitzer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Warren Zaire-Emery rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Marcel Sabitzer tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Paris St Germain takımının teknik direktörü, oyuncu değişikliği ile maça müdahale ediyor. Lucas Hernandez çıkıyor ve yerine Lucas Beraldo oyuna giriyor.
Nico Schlotterbeck, gol pasını veren isim.
GOL! Niclas Füllkrug Borussia Dortmund takımını öne geçiren golü atıyor.
Ceza sahası içinde altıpas üzerinde Julian Brandt için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Borussia Dortmund takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Julian Brandt
Borussia Dortmund takımında Ian Maatsen, sarı kart görüyor.
Rakip yarı alanın ilk metrelerinde orta yuvarlağa yakın bir noktada bulunan Kylian Mbappe için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Paris St Germain takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Ousmane Dembele tarafından çekilen şut kaleyi bulmuyor.
Rakip sahanın ilk metrelerinde Kylian Mbappe için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Borussia Dortmund için Marcel Sabitzer şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Ousmane Dembele rakip ceza sahasına girmeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.