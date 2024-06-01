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Borussia Dortmund - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı
Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Vinicius Junior tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Julian Brandt altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Federico Valverde
Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.
Ceza sahası içinde topla buluşan Niclas Füllkrug, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.