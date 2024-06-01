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Stadyum Wembley Stadyumu Hakem Slavko Vincic Maç Saati 01 Haziran 22:00
17'
0 0
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
Real Madrid
Real Madrid

Canlı Maç Anlatımı Borussia Dortmund - Real Madrid Canlı Maç Anlatımı

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    15'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Real Madrid takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sağ çaprazından Vinicius Junior tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    14'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Julian Brandt altıpas üzerinden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    İsabetsiz Şut | Real Madrid

    Bu dakikada Real Madrid takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.Şutu çeken isim Federico Valverde

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Borussia Dortmund

    Borussia Dortmund, Julian Brandt ile köşe vuruşu kullanıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    İsabetsiz Şut | Borussia Dortmund

    Ceza sahası içinde topla buluşan Niclas Füllkrug, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Borussia Dortmund Real Madrid Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Borussia Dortmund Borussia Dortmund
0 0 %
Real Madrid Real Madrid
İsabetli Şut
0
0
İsabetsiz Şut
2
2
Kurtarış
0
0
Korner
1
0
Faul
1
1
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Borussia Dortmund Real Madrid Maç Kadroları

Borussia Dortmund Borussia Dortmund İlk 11

Teknik Direktör: Edin Terzic

Real Madrid Real Madrid İlk 11

Teknik Direktör: Carlo Ancelotti

Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yedekler

Real Madrid Real Madrid Yedekler

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