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Stadyum OPAP Arena Hakem Artur Soares Dias Maç Saati 29 Mayıs 22:00
20'
0 0
Olympiakos
Olympiakos
Fiorentina
Fiorentina

Canlı Maç Anlatımı Olympiakos - Fiorentina Canlı Maç Anlatımı

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    15'
    Korner | Fiorentina

    Cristiano Biraghi ile Fiorentina takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    14'
    Engellenen Şut | Fiorentina

    Christian Kouame, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    12'
    İsabetsiz Şut | Fiorentina

    Fiorentina takımı Rolando Mandragora ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Rolando Mandragora tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Korner | Fiorentina

    Cristiano Biraghi ile Fiorentina takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    9'
    Ofsayt | Fiorentina

    Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Nikola Milenkovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    5'
    İsabetsiz Şut | Fiorentina

    Bu dakikada Fiorentina takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Andrea Belotti

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    İsabetli Şut | Olympiakos

    Daniel Podence tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    4'
    Korner | Olympiakos

    Kostas Fortounis ile Olympiakos takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    1'

    Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.

Olympiakos Fiorentina Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Olympiakos Olympiakos
0 0 %
Fiorentina Fiorentina
İsabetli Şut
1
0
İsabetsiz Şut
0
2
Kurtarış
0
1
Korner
1
2
Faul
1
3
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Olympiakos Fiorentina Maç Kadroları

Olympiakos Olympiakos İlk 11

Teknik Direktör: Jose Luis Mendilibar

Fiorentina Fiorentina İlk 11

Teknik Direktör: Vincenzo Italiano

Olympiakos Olympiakos Yedekler

Fiorentina Fiorentina Yedekler

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