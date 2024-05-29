Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Olympiakos - Fiorentina Canlı Maç Anlatımı
Cristiano Biraghi ile Fiorentina takımı köşe vuruşu kullanacak.
Christian Kouame, rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Fiorentina takımı Rolando Mandragora ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Rolando Mandragora tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Cristiano Biraghi ile Fiorentina takımı köşe vuruşu kullanacak.
Sağ taç çizgisine yakın bir bölgede Nikola Milenkovic için ofsayt bayrağı kalkıyor.
Bu dakikada Fiorentina takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından çekilen şut direğin az farkla uzağından auta gidiyor. Şutu çeken isim Andrea Belotti
Daniel Podence tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Kostas Fortounis ile Olympiakos takımı köşe vuruşu kullanacak.
Hakemin düdüğüyle maç başlıyor.