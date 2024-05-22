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Stadyum Aviva Stadyumu Hakem Istvan Kovacs Maç Saati 22 Mayıs 22:00
33'
2 0
Atalanta
Atalanta
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
Ademola Lookman 12' Ademola Lookman 26'

Canlı Maç Anlatımı Atalanta - Bayer Leverkusen Canlı Maç Anlatımı

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    29'
    İsabetsiz Şut | Bayer Leverkusen

    Granit Xhaka rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.

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    26'
    Gooolll | Atalanta

    GOL! Ademola Lookman ile Atalanta farkı 2'ye çıkarıyor.

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    22'
    Sarı Kart | Atalanta

    Atalanta takımında Berat Djimsiti hakem Istvan Kovacs tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.

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    20'
    İsabetsiz Şut | Atalanta

    Gianluca Scamacca, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    19'
    İsabetli Şut | Bayer Leverkusen

    Josip Stanisic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Korner | Atalanta

    Ademola Lookman ile Atalanta takımı köşe vuruşu kullanacak.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    12'
    Gooolll | Atalanta

    GOL! Ademola Lookman Atalanta takımını öne geçiren golü atıyor.

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    12'
    Asist | Atalanta

    Golün asistini yapan isim Davide Zappacosta.

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    8'
    Engellenen Şut | Atalanta

    Ceza sahası içinde topla buluşan Gianluca Scamacca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    1'

    İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.

Atalanta Bayer Leverkusen Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Atalanta Atalanta
0 0 %
Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
İsabetli Şut
2
1
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
1
0
Korner
1
0
Faul
6
5
Ofsayt
0
0
Sarı Kart
1
0
Kırmızı Kart
0
0

Atalanta Bayer Leverkusen Maç Kadroları

Atalanta Atalanta İlk 11

Teknik Direktör: Gian Piero Gasperini

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen İlk 11

Teknik Direktör: Xabi Alonso

Atalanta Atalanta Yedekler

Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen Yedekler

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