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Atalanta - Bayer Leverkusen Canlı Maç Anlatımı
Granit Xhaka rakip yarı alanın ortalarında uzak mesafeden şansını deniyor ancak top dışarı çıkıyor.
GOL! Ademola Lookman ile Atalanta farkı 2'ye çıkarıyor.
Atalanta takımında Berat Djimsiti hakem Istvan Kovacs tarafından sarı kart ile cezalandırılıyor.
Gianluca Scamacca, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Josip Stanisic tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Ademola Lookman ile Atalanta takımı köşe vuruşu kullanacak.
GOL! Ademola Lookman Atalanta takımını öne geçiren golü atıyor.
Golün asistini yapan isim Davide Zappacosta.
Ceza sahası içinde topla buluşan Gianluca Scamacca, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
İlk düdük çalıyor ve maç başlıyor.