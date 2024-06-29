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Stadyum Signal Iduna Park Hakem Michael Oliver Maç Saati 29 Haziran 22:00
31'
0 0
Almanya
Almanya
Danimarka
Danimarka

Canlı Maç Anlatımı Almanya - Danimarka Canlı Maç Anlatımı

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    24'
    İsabetsiz Şut | Danimarka

    Ceza sahası içinde topla buluşan Joakim Maehle, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.

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    22'
    Korner | Danimarka

    Danimarka, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    21'
    Engellenen Şut | Danimarka

    Bu dakikada Danimarka takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Christian Eriksen

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    16'
    Engellenen Şut | Almanya

    Toni Kroos, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

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    13'
    İsabetsiz Şut | Almanya

    Almanya takımı Jamal Musiala ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jamal Musiala tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

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    11'
    Korner | Almanya

    Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.

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    11'
    İsabetli Şut | Almanya

    Robert Andrich tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.

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    10'
    İsabetli Şut | Almanya

    Almanya için Kai Havertz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    8'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    İsabetli Şut | Almanya

    Almanya için Joshua Kimmich şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

  • Canlı Maç Anlatımı icon
    7'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    7'
    İsabetli Şut | Almanya

    Almanya için Nico Schlotterbeck şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.

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    5'
    Ofsayt | Danimarka

    Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Christian Eriksen ofsayta yakalanıyor.

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    4'
    Korner | Almanya

    Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.

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    1'

    Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.

Almanya Danimarka Maç İstatistikleri

Topla Oynama
Almanya Almanya
0 0 %
Danimarka Danimarka
İsabetli Şut
4
0
İsabetsiz Şut
1
1
Kurtarış
0
4
Korner
4
1
Faul
5
4
Ofsayt
0
1
Sarı Kart
0
0
Kırmızı Kart
0
0

Almanya Danimarka Maç Kadroları

Almanya Almanya İlk 11

Teknik Direktör: Julian Nagelsmann

Danimarka Danimarka İlk 11

Teknik Direktör: Kasper Hjulmand

Almanya Almanya Yedekler

Danimarka Danimarka Yedekler

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