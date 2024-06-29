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Almanya - Danimarka Canlı Maç Anlatımı
Ceza sahası içinde topla buluşan Joakim Maehle, sol çaprazdan vuruşunu yapıyor, top dışarı çıkıyor.
Danimarka, Christian Eriksen ile köşe vuruşu kullanıyor.
Bu dakikada Danimarka takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Christian Eriksen
Toni Kroos, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp vuruşunu yapıyor, savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
Almanya takımı Jamal Musiala ile gol fırsatını değerlendiremiyor. Ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Jamal Musiala tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
Toni Kroos ile Almanya takımı köşe vuruşu kullanacak.
Robert Andrich tarafından çekilen şutu kaleci kurtarıyor.
Almanya için Kai Havertz şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Almanya için Joshua Kimmich şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Almanya için Nico Schlotterbeck şut atıyor. Kaleci kurtarıyor.
Sol kanatta rakip yarı alanın ortalarında topla buluşan Christian Eriksen ofsayta yakalanıyor.
Almanya, Toni Kroos ile köşe vuruşu kullanıyor.
Hakem, maçın ilk düdüğünü çalıyor ve maç başlıyor.